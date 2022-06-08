〈大立光股東會〉6月新款產品少量出貨動能升溫 下半年進入傳統旺季

光學元件廠大立光 (3008-TW) 今 (8) 日召開股東會，執行長林恩平會後指出，6 月新機種手機鏡頭開始小量出貨，預估 6 月出貨動能將略優於 5 月，下半年進入市場傳統需求旺季，出貨也可望較上半年優。

林恩平指出，手機產業面臨銷售停滯，沒有特別方法突破產業大環境的停滯，公司持續努力本身產品及技術的升級。

今年上半年高階手機銷售遲滯，林恩平指出，市場對下半年看法仍悲觀，大立光高階 8P 鏡頭獲客戶導入的機款雖有增加，但出貨量並不大，9P 鏡頭今年也可望獲導入；至於車用鏡頭部分，大立光原有客戶照樣出貨，不過新客戶導入設計時間比較長，整體今年車用鏡頭出貨量相較 2021 年會有增加。

大立光已自行開發鏡頭用音圈馬達 (VCM) 並搭載鏡頭組一起出貨，林恩平指出，這樣的搭載組合出貨數量並不多，但包括鏡頭、VCM 個別單獨或合併搭載出貨，就大立光而言，都可動態調整產能因應客戶需求。

至於大立光台中新增產能量產時程，林恩平說，部分已訂購的生產設備交貨延遲下，台中一座新廠建廠將在 2023 年第三季末進入量產，新廠開出產能生產產品仍與手機相關。

另外，去年大立光首度買回 1341 張庫藏股，今年是否再買回，林恩平說，「要再看看」。

大立光 5 月營收達 31.48 億元，月增 0.63%，年減 6.15%，前 5 月營收為 164.1 億元，年減 11.6%， 6 月受惠客戶端新機種挹注，營收將較 5 月回升，也是第二季單月最強。