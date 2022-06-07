德國磋商設廠停滯不前 台積電傳評估義大利建廠

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 歐洲建廠計畫備受市場關注，繼先前傳評估德國、捷克等地建廠後，據義大利媒體《晚郵報 (Corriere della Sera)》報導，台灣代表 5 月曾與當地政府進行初步接觸，義大利與德國將是台積電評估歐洲建廠的 2 個國家；對此，台積電回應，不排除任何可能性，但目前沒有相關計畫。

據外媒報導，德國政府一年多前便與台積電展開建廠討論，但去年 12 月德國政權交替後，進度便停滯不前。

德國與義大利分別為歐洲第一與第二大製造大國，外媒指出，德國為經濟實力雄厚、擁有高外貿依存度的工業國家，但在雙方討論進度延宕下，近期義大利也加入台積電評估歐洲設廠的候選名單，不過目前還沒有具體計畫。

外媒報導，義大利介於倫巴底與威內托間的製造區適合發展半導體產業，除鄰近可展開培育計畫的大學中心，有利吸引人才外，當地勞動力成本也低於德國。

先前已多次傳出台積電評估德國建廠，台積電則維持「停留在非常早期評估階段」的論調；而國內矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 今年 2 月收購德國同業世創，遭德國官方以「審核時間來不及」為由，導致收購失利，也傳引發連鎖效應，使台積電歐洲新廠落腳地點轉向評估捷克。