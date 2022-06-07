鉅亨美股雷達：Target發出獲利預警 蘋果新款筆電搭載M2處理器

美股重要看點：

投資人繼續評估通膨情勢。美國 10 年期公債殖利率來到 3.023%，美股期貨週二 (7 日) 下滑，道瓊期貨跌 0.74%，標普 500 期貨跌 0.86%，那斯達克 100 期貨跌 1.09%。

美國前財長桑默斯 (Larry Summers) 等人團隊發現，美國通膨率比想像中更接近 1980 年的高峰，代表美國聯準會 (Fed) 打擊物價壓力可能帶來更多痛苦。

美國通膨率是 Fed 2% 目標的三倍以上，美國勞工統計局本周五將公布的 5 月 CPI 報告，市場預估核心 CPI 年增率為 5.9%，從 4 月的 6.2% 下降。

另一方面，現任財長葉倫本週將出席國會聽證會，日前關於「錯估通膨情勢」的發言將讓她遭到議員的拷問。葉倫預料會在聽證會上重申「通膨是拜登政府的優先要務」，美國的經濟復甦保持強勁，面對俄國侵烏和通膨等全球性挑戰仍處於良好的位置。

華爾街對美股前景看法不一，摩根士丹利「空頭總司令」表示，企業調降獲利預測可能是美股面臨的最新逆風，預估標普 500 指數到今年底會下跌到 3400 點。

德意志銀行表示，顯示美國經濟將衰退的跡象很少，認為美股還有上漲空間，年底可能攀升到 4750 點。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 4 月進出口 (億美元)，預估 - 903，前值 - 1098

重要個股動態：

目標百貨 (Target)(TGT-US) 周二 (7 日) 警告投資人，其獲利短期內將受到衝擊，因為它會減少銷售不需要的商品、取消訂單並採取積極措施消除額外庫存。

該零售商調降第 2 財季的獲利率預期，以應對大量打折或清倉的商品。

CEO 康奈爾 (Brian Cornell) 表示，「我們認為明智的做法是果斷、迅速採取行動、及早走出困境、在第 2 季解決和優化庫存；採取必要的行動來消除多餘的庫存，並自我提升讓客人與產品建立關聯性。」

TGT 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

蘋果周一 (6 日) 發表全新設計的 MacBook Air 和新一代 MacBook Pro，均搭載最新自研處理器 M2，可能由台積電 (TSM-US)(2330-TW) 代工生產，並採用第二代 5 奈米製程 (N5P)。

蘋果 2022 年全球開發者大會 (WWDC) 本周盛大登場，除了每年最重要的 iOS 系統更新之外，眾所矚目的新一代 M2 處理器也在本次大會中亮相，蘋果並發表搭載 M2 的 MacBook Air 和 MacBook Pro，幾乎實現從英特爾 (INTC-US) 轉向自家晶片的過渡進展。

AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

德州檢察長 Ken Paxton 周一 (6 日) 宣布對推特 (TWTR-US) 展開調查，聲稱推特可能謊報機器人假帳號，此行為有誤導大眾的嫌疑，恐違反德州聯邦法。

Paxton 表示，推特在監管文件中報告平台上只有不到 5% 的機器人帳號，但實際比例可能高達 20%，龐大的差異可能嚴重影響德州消費者和企業與推特進行交易的成本。

他說：「大量的機器人帳號不會減少用戶的平台體驗，但可能抬高推特與其他公司做生意的成本，直接傷害到消費者和企業，尤其是德州。」