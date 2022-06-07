推特遭控謊報假帳號數量 德州檢察長喊查

德州檢察長 Ken Paxton 周一 (6 日) 宣布對推特 (TWTR-US) 展開調查，聲稱推特可能謊報機器人假帳號，此行為有誤導大眾的嫌疑，恐違反德州聯邦法。

Paxton 表示，推特在監管文件中報告平台上只有不到 5% 的機器人帳號，但實際比例可能高達 20%，龐大的差異可能嚴重影響德州消費者和企業與推特進行交易的成本。

他說：「大量的機器人帳號不會減少用戶的平台體驗，但可能抬高推特與其他公司做生意的成本，直接傷害到消費者和企業，尤其是德州。」

德州檢察長辦公室已對推特發布民事調查令，將按《德州欺詐貿易行為法案》(Texas Deceptive Trade Practices Act)，調查推特對真假帳號的陳述是否存在錯誤、欺騙或誤導性，並要求推特交出公司如何計算和管理用戶資料，以及用戶資料和廣告業務的相關文件，6 月 27 日前須做出回應。

針對上述報導，推特拒絕發表評論。

機器人帳號是可以發送推文、關注其他用戶、按讚和轉推的自動化帳號，這種機器人程序可用於詐欺等用戶有害且討人厭的活動，或是為產品、服務增加網站流量、散布假消息和進行政治傳播。

就在德州宣布啟動調查的同一天，特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 再度指控推特拒絕向他提供有關機器人和假帳號的相關資訊，並威脅退出與推特的收購交易。