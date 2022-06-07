美股震盪聯準會升升不息 三因素牽動市場走勢

聯準會持續緊縮下，美股繼續震盪，根據富蘭克林坦伯頓基金集團旗下凱利投資編纂的衰退風險儀表板顯示，5 月景氣燈號與 4 月相同，薪資成長續亮紅燈，商品、信用利差、貨幣供給為黃燈，其餘 8 項維持綠燈，整體衰退風險儀錶板也維持綠燈，預期在 6 月聯準會利率會議之前，經濟數據、通膨和聯準會立場等消息面將持續牽動市場。

富蘭克林坦伯頓基金集團旗下凱利投資策略師傑佛瑞．修茲分析，經濟「軟著陸」是最有可能的路徑，累積的儲蓄、薪酬提高、充足的借貸能力仍支撐著美國消費者。

不過隨著通膨推動支出增長的速度快於收入增長，家庭財務狀況開始惡化，上月儲蓄率降至 4.4%，是 2008 年全球金融危機以來最低，顯示消費者開始妥協。

傑佛瑞．修茲指出，目前正密切關注儀錶板中的營建許可、薪資成長、失業救濟申請指標，因跡象顯示聯準會收緊政策正在減緩需求和冷卻通膨，今年以來，30 年期固定抵押貸款利率大幅提高，加上房價上漲，對住房負擔能力造成重大影響，但對通膨而言，房市降溫反而有利，惟需時間才能反映在 CPI 上。

就業市場方面，聯準會有機會在不觸發經濟衰退下降低薪資成長，因為在勞工重返就業的同時，企業正在降低勞動力需求，而薪資和通膨放緩可能使聯準會在今年稍晚放慢收緊貨幣腳步，進而舒緩市場的低迷情緒，惟短期內聯準會仍將因高通膨而持續升息，建議長線投資人應對此保持耐心。