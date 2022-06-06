通膨影響鈍化 美股單周淨流入逾60億美元 居全球之冠

美國部份經濟與就業數據轉強，市場持續消化相關數據及通膨預期，根據美銀美林引述 EPFR 統計顯示，過去一周包括拉美、全球新興市場及美股吸引資金淨流入，其中美股單周淨流入達 64.66 億美元，動能高居全球股市之首。

從全球股市表現來看，美股四大指數過去一周走勢震盪，單周多小幅走跌；道瓊歐洲 600 單周微幅收黑，亞股則是大多有正面表現，包括日股、中國與香港、台股大多收紅，新興市場也有不錯表現。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，美股在 5 月中震盪仍頻，所幸最後一周的強勢回檔，包括道瓊、標普等主要指數大多收復 5 月內失土。

展望後市，謝佳伶表示，要注意的是，金融市場短期內仍將持續面臨各式不確定性，包括市場對來自美國經濟可能降溫、企業獲利動能是否可維持，利率走升、通膨偏高及地緣政治風險等面向的擔憂，波動仍可能延續。

謝佳伶認為，目前美國仍相對穩健的經濟、強勁的勞動市場與遞延消費需求可望支撐美股企業獲利，而企業實施買回庫藏股、增加股利發放及併購活動的盛行也有望提振股市。

PGIM Jennison 全球股票機會基金產品經理葉家榮表示，近期美股走勢受數據等消息面上下波動，像是非農報告顯示就業增長依然健康，為聯準會激進升息提供強心針，然美國官方對於中國的關稅政策立場不一，因此近期美國股市方向性仍未明朗，預期本週市場焦點將聚焦美國 CPI 數據，而 6 月 15 日升息兩碼則為市場共識。