柯爾百貨與Franchise Group獨家商談被收購事宜 盤前股價大漲

柯爾百貨 (Kohl"s)(KSS-US) 周一 (6 日) 表示，它正與零售控股公司 Franchise Group (FRG-US) 進行獨家談判，因後者提議以每股 60 美元的價格收購這家零售商。

以這樣的價格推算，柯爾的估值約為 80 億美元。

柯爾股價周一收於 42.12 美元，市值約 54 億美元。周二 (7 日) 盤前股價大漲逾 10%。

知情人士透露，Franchise Group 正與 Oak Street Real Estate Capital 合作，主要透過房地產為這筆交易提供資金。該人士要求匿名，因為交易尚未敲定。

柯爾發布新聞稿表示，該交易仍需得到兩家公司董事會的批准。而且不能保證一定會達成任何協議。

柯爾表示，在為期 3 周的獨家期限內，擁有 Vitamin Shoppe 和 Buddy"s Home Furnishings 等品牌的 Franchise Group 及其融資合作夥伴，將完成盡職調查和融資安排，並讓雙方完成對具有約束力的文件的談判。

該零售商補充說，在達成協議或終止討論之前，不會發表進一步評論。

柯爾被收購的的傳言已經上演了半年多。

紐約對沖基金 Engine Capital 於 2021 年 12 月初首次敦促這家非商場百貨連鎖公司考慮出售或其他替代方案以提高其股價。當時柯爾的股價約為 48.45 美元。

1 月中旬，激進對沖基金 Macellum Advisors 向柯爾施壓，要求其考慮出售。Macellum CEO 達斯金 (Jonathan Duskin) 指稱，柯爾高管們「嚴重管理不善」。他還表示，柯爾的房地產還有很多潛力可供釋出。

2 月初，柯爾表示已聘請高盛 (Goldman Sachs) 和 PJT Partners 的銀行家協助提供報價。

柯爾上月財報顯示，截至 4 月 30 日止當季銷售額從 2021 年的 38.9 億美元降至 37.2 億美元。該公司還調降整個財年的獲利和營收預期，令投資人感到失望，使交易前景蒙上一層陰影。

柯爾股價在 1 月底創下 64.38 美元的 52 周新高。