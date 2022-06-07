智伸科5月營收連2降 估Q2營運落底

汽車動力暨安全零組件大廠智伸科 (4551-TW) 今 (7) 日公布 5 月合併營收，達 7.07 億元，月減 9.32%，已是連 2 個月衰退，年減 6.2%，智伸科表示，預計第二季營運可望落底回升，下半年整體有望優於上半年。智伸科前 5 月合併營收 38.24 億元，年增 1.31%。

智伸科說明，5 月因中國五一長假、工作天數較少，且中國政府採取封城防堵疫情擴散，影響物流順暢度，導致品牌車廠和 Tier1 客戶對汽車關鍵零組件的拉貨動能減緩。

智伸科認為，隨著中國部分品牌車廠於 4 月中下旬開始復工復產，汽車事業業績將增溫。

另一方面，智伸科醫療事業版圖也可望擴大，據國外研究機構 ReportLinker 研究報告，全球微創手術加速取代傳統大面積手術，智伸科目前供應的醫療相關零組件產品，是客戶委外唯一供應商，受惠客戶需求上揚，智伸科可望增添新一波成長動能。

就第二季來看，智伸科維持審慎樂觀看法，隨著 6 月中國解封，激勵品牌車廠復工復產，加上中國政府針對新能源車下鄉政策，以及單車價格 (不含增值稅) 不超過人民幣 30 萬元 2.0 升及以下排量乘用車，減半徵收車輛購置稅的優惠政策將上路，有望振興新車銷售。