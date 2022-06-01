中國釋汽車業超大紅包 購置稅減半 啟動新一輪新能源車下鄉

中國汽車產業迎來兩大利多，中國政府宣布車輛購置稅減半，並啟動新一輪「新能源車下鄉」活動，以刺激買氣，提振汽車產業。

證券時報報導，財政部與稅務總局周二（31 日）發布「關於減徵部分乘用車車輛購置稅的公告」，購置日期在今年 6 月 1 日至 12 月 31 日期間、價格低於人民幣 30 萬元（不含增值稅）、排氣量 2.0 升以下的乘用車，車輛購置稅減半。

上周國務院常務會議剛表態要「階段性減徵部分乘用車購置稅 600 億元」，本周財政部與稅務總局本周就公布細則，且隔天就上路。

前兩輪購置稅減徵只針對排氣量 1.6 升以下乘用車，這次減徵範圍擴大至排氣量 2.0 升以下乘用車，受惠面之寬，十餘年來未見。

價格不到 30 萬元、排氣量 2.0 升以下的乘用車，是中國乘用車市場的基本盤。中國汽車流通協會副秘書長郎學紅說，排氣量 2.0 升以下的乘用車，覆蓋市場的比率高達 90%。

乘聯會秘書長崔東樹表示，上述政策可謂「超強大紅包」，有利於帶動汽車需求，汽車銷量可望因此增加 200 萬輛，使全年汽車銷量達到 2,100 萬輛。

工業和信息化部辦公廳、農業農村部辦公廳、商務部辦公廳、國家能源局綜合司同日也聯合發布「關於開展 2022 新能源車下鄉活動的通知」，將委托中國汽車工業協會推動新一輪新能源車下鄉活動，活動時間為今年 5 月至 12 月。

參與活動的企業有 20 多家，包括一汽、東風、長安、上汽、長城、比亞迪等業者，涵蓋 70 多款車型。

這是新冠肺炎疫情爆發以來，四部委第三次舉辦新能源車下鄉活動，前兩輪活動均取得不錯成績。數據顯示，去年新能源車下鄉車型的銷量達到 106.8 萬輛，激增 169.2%，比整體市場增幅高約 10 個百分點。

萬聯證券表示，隨著政府推出新能源車下鄉政策，受疫情壓制的汽車需求有望得到釋放，預料短期內新能源車銷量將快速回升。長期來看，在「碳中和」背景下，新能源車產業高速成長的趨勢不變。