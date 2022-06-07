防疫保單理賠飆高近55億元 僅剩一家公司還有賣

防疫保單理賠潮居高不下，總理賠已攀升到 54.78 億元，光是 6 月短短 6 天，每天平均日賠 2.4 億元，受此影響，市面上防疫保單幾乎全數下架，目前只剩下泰安產險還有賣唯一一張防疫險，但主要只賠加護病房日額給付。

據金管會最新統計至 6 月 6 日為止，防疫保單保費收入達新台幣 279 億元，理賠飆高到 54.78 億元，跟 5 月底數字相比，短短 6 天增加 14.3 億元，相當於一天平均賠 2.4 億元。

理賠件數方面，截至 6 月 6 日止，已達到 15 萬 5617 件，跟 5 月底相比，增加 4 萬多件，理賠金額則從 40.4 億元再增加到 54 億 7857 萬元。

截至 6 月 6 日為止，有 7 家保險公司 (5 家產險、2 家壽險) 銷售 13 張防疫相關商品，不過，其中只剩一張防疫險，由泰安產險所銷售；剩下 12 張都是疫苗險。

保險局副局長林志憲說明，泰安產險的防疫保單主要是提供給保戶的續保方案，保障項目為加護病房日額保險金，並未包含隔離或確診定額補償設計。

此外，近日有 4 家產險公司承諾接受重複投保，分別為和泰產險、中信產險、新安東京海上產險、兆豐產險等，林志憲表示，這 4 家業者主要都是因公司原先在官網或業務員有承諾民眾，若已投保其他公司防疫保單仍會承保，因此不會拒保重複投保件，金管會對業者核保狀況也會持續追蹤，只要保險公司承諾過，就要履行原先承諾。