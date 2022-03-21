澳洲宣布出口俄羅斯禁令 鋁價衝高 恐推升通膨

澳洲周日 (20 日) 宣布禁止向俄羅斯出口氧化鋁，這一決策正在推高鋁價，並可能進一步推升通膨。

澳洲總理莫里森 (Scott Morrison) 表示，一艘原定本周停靠港口，以裝載大量氧化鋁開往俄羅斯的船，將不會出發，因為政府周日已經宣布了禁令。

氧化鋁是製造鋁的關鍵成分，澳洲供應俄羅斯約 20% 的氧化鋁。氧化鋁以及包括鋁土礦在內的鋁礦石，均已被澳洲政府立即禁止向俄羅斯出口。

這帶來了鋁金屬的供應擔憂，周一早前，倫敦金屬交易所 (LME) 的鋁價上漲了 4.8%。即使在俄羅斯入侵烏克蘭之前，鋁的供應已經偏低。

俄羅斯是土耳其、中國和日本等市場的主要鋁供應國。截至新加坡時間上午 10 點 43 分，LME 鋁價上漲 4.4%，至每噸 3529 美元，今年以來，鋁價已上漲約 26%。

這一情況也直接打擊了俄鋁。這家總部位於莫斯科的鋁生產商股票，在香港市場早盤一度下跌 5.9%，俄鋁在一份聲明中表示，它正在評估禁令的影響。

知情人士本月早些時候表示，力拓計畫停止向俄鋁在愛爾蘭的 Aughinish 工廠供應鋁土礦，並停止向其購買氧化鋁。

總部位於倫敦的力拓與俄鋁合資成立了 Queensland Alumina Ltd.，俄鋁持有 20% 的股份。