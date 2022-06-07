市場強勁需求 造紙業去年產量448.2萬公噸創新高

造紙公會今 (7) 日公佈 2021 年統計年報，造紙業受惠去年國內外市場強勁需求，紙與紙板總生產量達 448.2 萬公噸創新高，較前一年增加 2.8%，年增幅度為自 2007 年以來次高紀錄。

紙張與紙板生產量差距持續顯著，去年紙張生產量 80.6 萬公噸，較前一年度生產量減少 0.2%，佔總生產量 18%；紙板生產量創史上最高、達到 367.6 萬公噸，較前一年度增加 3.4%，佔總生產量 82%。綜括 2021 年紙張與紙板總消費量為 466.2 萬公噸，比前一年增加 6.6%，每人年平均用紙量上升至 199.4 公斤。

內銷表現優於外銷 瓦楞紙箱用紙內銷成長逾 11%

2021 年紙張與紙板總銷售量 442.6 萬公噸，比 2020 年增加 1.5%。內銷量為 303.4 萬公噸，增加 8.7%，外銷量 139.1 萬公噸，減少 11.2%。其中，紙張內銷較前一年減少 1.1%、外銷則有 0.8% 的成長；紙板部份，去年上半年國內紙箱供不應求，瓦楞紙箱用紙支應國內需求內銷較 2020 年成長 11.5%，外銷動能相對疲軟出口量較前年衰退 11.2%。

紙板市場帶動回收紙消費量成長

紙板產量提升帶動回收紙消費需求增加。回收紙總消費量 438.9 萬公噸，比前一年成長 6.2%。其中國內回收紙為 288.6 萬公噸，比 2020 年增加 3.3%，佔總消費量 65.8%；會員紙廠持續向回收紙供應鏈宣達源頭管理的重要，落實雜紙、雜物、禁含物驗收。為補足國內回收紙缺口，2021 年進口回收紙 150.3 萬公噸，較 2020 年增加 12.4%，佔總消費量 34.2%。

高挑戰性環境促造紙業積極正視 ESG 永續課題

造紙公會表示，國內外變種病毒引發疫情反覆方興未艾，再加上俄烏戰爭、地緣政治局勢緊張、國際原物料、航運價格飆漲、氣候變遷加劇，各國均面臨通膨壓力。高挑戰性環境促使造紙業更積極應對 ESG 永續課題，強化經營韌性。

造紙公會進一步指出，特別是環境友善責任，產業以製程改善、能源轉換、循環經濟等三大策略推進淨零排放，努力擴大生質燃料、固體廢棄物 (SRF) 燃料佔比，並且提升太陽光電、陸地風電、沼氣等綠電佔比，達到化石燃料和廢棄物減量雙重友善環境成效。