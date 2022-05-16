〈造紙法說〉紙價狂飆免驚 永豐餘衛生紙Q3前都無漲價計畫

永豐餘投控 (1907-TW) 今 (16) 日召開線上法說會，受傳統淡季、疫情及塞港因素衝擊，拖累每股純益只剩 0.15 元，降至近 3 年低點。不過，面對紙價狂飆，外界關切衛生紙是否跟進漲價，發言人殷國堂表示，目前第 2 或第 3 季都沒有漲價計劃。

永豐餘第一季合併營收 198.16 億元，第一季合併稅後純益歸屬於母公司 2.44 億元，季減 62.4%、年減 84.3%，每股純益 (EPS) 0.15 元，對於第一季營運衰退，永豐餘發言人殷國堂說明，第一季逢農曆春節假期工作天數減少，為營收淡季，部分廠區順勢歲修，且受各地 COVID-19 疫情及國際貨運塞港導致供應鏈失衡影響，造成原物料、燃煤成本、運輸成本等大幅上漲，合併營業利益降到只有 4.31 億元。

不過，永豐餘業外收入與支出方面，權益法認列的投資收益中，元太 (8069-TW) 因業績持續亮麗，單季權益法認列投資收益為 2.25 億元。

面對成本飆升、紙價頻頻喊漲，外界也關切衛生紙漲價議題，殷國堂表示，衛生紙是否漲價由市場競爭、供需與成本決定，目前沒有收到事業部門規劃漲價，預計第 2 或第 3 季都沒有漲價計劃。

殷國堂表示，中國大陸受疫情影響，工紙紙器需求今年以來很不穩定，加上原物料、能源成本持續上漲，目前態勢還沒有非常明朗，將彈性調配來審慎因應。不過，大多數廠區仍維持正常生產，預期隨著疫情態勢漸趨明朗，後續應可逐步恢復正軌。

談到後續營運方針，永豐餘表示，將 ESG 永續治理納入董事會監理範疇，董事會通過設置法定以外的功能性委員會「永續發展委員會」，委員會由投控董事長劉慧瑾擔任主任委員，董事包括：駱秉正、黃鯤雄，以及獨立董事盧希鵬、黃廸熹、張懿云、胡均立等人都是永續委員會的委員，下設 5 大功能小組，包括公司治理、環境永續、員工關係、責任供應鏈及社會參與，定期向董事會報告執行進度。

殷國堂表示，永豐餘投控依循二代創辦人何壽川的永續理念，面對 2050 年全球淨零碳排，今年將持續精耕包括：「農廢循環、紙循環、水循環、生質能循環和碳循環」的 5 大全循環，並以「醣」為發展基礎，透過「低碳、低耗能、去石化」3 大策略，朝「提高再生能源使用比例、擴大循環經濟影響力、醣材料發展、智慧製造數位轉型及持續新創公司投資與孵化」等 5 大目標邁進。