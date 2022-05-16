〈造紙法說〉華紙：原物料價格Q4前難反轉 紙價6月再調漲以反應成本

華紙 (1905-TW) 今 (16) 日舉行線上法說會，發言人陳瑞和表示，紙價 4-5 月已經調漲 10% 左右，但原物料目前看來仍在持續上漲，預期到第 4 季都還會維持這樣的漲升格局，因此紙品價格 6 月還會持續調漲以反應成本，有助營運狀況改善。

陳瑞和表示，漿價持續大舉攀升，目前短纖每噸約 850 美元、長纖每噸約 1050 美元，雙雙高於去年高點；且原物料持續上漲，今年木片飆漲更受到俄烏戰爭影響，主要是俄羅斯為木片出口大國，直接影響木材供應。

運費也是一大支出，今年以來散裝航運的漲幅今年 1-5 月已經漲了 3 倍，除非中間油價有明顯下降，否則預期運費居高不下仍會維持到第四季。而煤炭去年平均售價約 70-80 美元、今年首季已達 200 美元，一年翻漲 3 倍，使華紙相關成本跳增 2 倍多，主要影響華紙的特殊紙生產成本。

談到華紙廠內庫存，持續採購木片，因此有維持 2-3 個月的庫存，紙品則有半個月庫存，但是紙漿只剩一個多禮拜的庫存，不過仍持續投入生產中，紙漿庫存無虞。

展望第二季，陳瑞和指出，反映到紙漿和能源成本，雖然還未十足反映，但狀況已優於第一季，主要是需求因為價高而減少。因應各類成本飆漲，紙價 4-5 月已經調漲 10% 左右，後續 6 月會持續調漲。