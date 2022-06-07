瑞昱5月營收104.51億元 改寫歷史新高

IC 設計大廠瑞昱 (2379-TW) 今 (7) 日公告 5 月營收 104.51 億元，月增 0.42%，年增 21.84%，累計前 5 月營收 506.14 億元，年增 27.4%；受惠網通晶片單價、需求維持高檔，瑞昱 5 月營收續創歷史新高，已連三個月站穩 104 億元。

隨著大眾對連網需求只增不減，加上乙太網、交換器與 Wi-Fi 規格不斷升級，瑞昱整體產品結構可望持續優化，拉抬銷售單價，法人看好，瑞昱第二季營收將突破 300 億元、再衝新高。

至於各家大廠現今推出 Wi-Fi 7，瑞昱認為，儘管業界宣稱 Wi-Fi 7 產品陸續上市，但依現階段產品規劃來看，Wi-Fi 7 預期到 2024 年後才會出現較顯著的量能，製程則會採用 12 奈米。

此外，美國國際貿易委員會 (ITC) 日前決議立案受理超微 (AMD-US) 及旗下的 ATI Technologies ULC 控告瑞昱產品侵害其專利權案件，該案件目前已在 ITC 依程序審理中。

外資則認為，該訴訟對瑞昱的業務潛在影響有限，主要因瑞昱受惠其他業務強勁成長，預期今年電視 SoC 的營收比重僅為 9%，低於前年的 13%，且瑞昱擁有多家電視客戶，TCL 並不是最大的一家。