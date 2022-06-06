路透：美國將允許兩家石油公司 將委內瑞拉原油出貨至歐洲

據《路透》周一 (6 日) 報導，5 名消息人士透露，義大利大型石油公司埃尼 (Eni) 和西班牙同業力豹仕集團 (Repsol) ，最快 7 月就會將委內瑞拉原油出貨至歐洲。美國政府兩年前制裁委內瑞拉、導致委國原油停止出口，如今委國以油抵債的計畫也將重啟。

一名消息人士透露，義大利埃尼和西班牙力豹仕兩家石油公司所接收的油量不會太多，預料對國際油價造成的影響有限。

相關人士表示，美國國務院允許兩家石油公司重啟出貨。拜登政府期盼委內瑞拉的原油出口，能稍微降低歐洲對於俄羅斯原油的依賴，並讓一部分原本要輸往中國的委國原油改為輸往歐洲。

有看法認為，美方可能藉此要求委國總統馬杜洛 (Nicolas Maduro)、能和華府支持的委國在野黨重啟對話。

埃尼、力豹仕和委內瑞拉國營石油公司 (PDVSA) 有合資關係，而取得的原油貨品有可能拿來扣抵未還債務。根據一名消息人士說法，埃尼、力豹仕兩家公司所接收的原油，將禁止銷往歐洲以外市場。

華府尚未允許美國雪佛龍 (Chevron)(CVX-US)、印度石油天然氣公司 (ONGC)、法國石油企業 Maurel & Prom，利用接收委國原油的方式來進行以油抵債。5 家石油公司都因為美國前總統川普政權時期、為向委內瑞拉施予「最大壓力」的政策影響下，而在 2020 年的中期停止接收委國原油。