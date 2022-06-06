鉅亨美股雷達：本週市場聚焦通膨數據 蘋果將舉行WWDC大會

美股重要看點：

本週市場焦點關注週五公布的通膨數據。蘋果 (AAPL-US) 將舉行 WWDC 大會。美國 10 年期公債殖利率來到 2.955%，美股期貨週一 (6 日) 上升，道瓊期貨漲 0.83%，標普 500 期貨漲 1.08%，那斯達克 100 期貨跌 1.45%。

高盛集團 (Goldman Sachs) 以 Jan Hatzius 為首的經濟學家表示，美國經濟仍處於軟著陸的狹窄道路上。核心通膨似乎正在放緩，加上其他因素表明，聯準會或許能夠在不使美國陷入衰退的情況下，順利實施其激進的升息計畫。

雖然第一季 GDP 萎縮等指標惡化，表明短期衰退風險有所增加，但其他活動指標顯示，產出仍在擴大，是有利經濟的表現。儘管如此，所有的目光仍聚焦在聯準會升息的步伐，以及央行是否能有效取得平衡，幫助避免經濟衰退。

高盛經濟學家表示，他們不會改變目前對 3-3.25% 的終端基金利率的預測，並表示，他們認為聯準會可能在接下來的兩次會議上，均升息 50 個基點。而 9 月升息 25 基點及 50 基點的機率相差不大。

摩根士丹利共同總裁 Ted Pick 認為，全球市場在經歷近 15 年低利率和低價債務融資後，開始出現重大轉變，其結果可能要 12 至 24 個月才會明朗化。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 5 月諮商會就業趨勢指數，前值 120.18

重要個股動態：

據《華爾街日報》報導，中國監管機構將取消對滴滴 (DIDI-US) 和另外兩家在美國上市的科技公司的禁令，公司的行動應用程式本周將可重返商店，代表著長期的調查結束，也可以重新增加新用戶。

滴滴全球近日公告，已經正式向美國證券交易委員會 (SEC) 提交下市申請表，依據標準作業程序，將於提出申請 10 天後正式下市。

公司表示，已於 6 月 2 日正式提交表格 25，以將其美國存託股票下市。在滴滴出行自願下市後，公司不再在紐交所等交易所上市交易，但其存託憑證轉為一級憑證、可繼續在美國進行「場外交易」。

DIDI 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

蘋果將在台北時間週二 (7 日) 凌晨 1 時舉行 2022 年 WWDC 全球開發者大會，相較於前兩年因疫情採線上進行，今年 WWDC 大會最大的不同在於，蘋果邀請數百位軟體開發人員、媒體和學生親臨蘋果加州總部觀看預錄的產品發表。

本次大會上，蘋果預計將展示用於 iPhone、iPad、Mac、Apple Watch 和 Apple TV 的軟體更新，且可能發表下一代處理器晶片「M2」與全新設計的 MacBook Air，但謠傳已久的混合實境頭戴裝置和新的 RealityOS 作業系統可能還不會亮相。

AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

美國電動車巨頭特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克週末在推特上表示，特斯拉總員工人數將在未來 12 個月內增加，但受薪員工人數變化不大。

上週五才有消息指出，馬斯克在對高層發出的電子郵件中表示，他對經濟前景有一種「超級糟糕的預感」(super bad feeling)，認為特斯拉需要裁員約 10%，並暫停聘用新進人員。

不過，馬斯在週末於推特上一改口風，表示特斯拉員工總數將會增加。他在回覆他人貼文時表示，特斯拉員工總人數將會在未來 12 個月增加，但受薪員工人數應會相對持平。數據顯示，截至 2021 年底，特斯拉雇員大約為 10 萬人。