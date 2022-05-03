宏達電Q1毛利率持續提升 虧損收斂至7.6億元 EPS -0.92元

宏達電 (2498-TW) 今 (3) 日公布財報，第一季毛利率持續提升，來到 37.8%，連 18 季成長；稅後虧損則較去年同期大幅收斂，降至 7.6 億元，每股虧損 0.92 元。

宏達電第一季營收 11 億元，季減 20.57%、年減 6.44%；毛利率 37.8%，季增 4.1 個百分點、年增 8.9 個百分點；營益率 - 94.6%，虧損較上季增加、較去年同期收斂；稅後虧損 7.6 億元，虧損與去年第四季相當、較去年同期大幅收斂。

回顧第一季營運概況，宏達電表示，2022 世界行動通訊大會 (MWC) 首次揭示最新元宇宙世界 VIVERSE，可無時無刻通往合作夥伴創造的其他宇宙，且可自由分享的平台，還新增使用者可以穿梭在各平台的 VIVE Connect 以及軟體設定應用 VIVE Guardian。

另外，在 CES 2022 上推出全新追蹤配件 VIVE 手腕追蹤器，首款適用於 VIVE Focus 3 的 Inside-out 追蹤器，精準追蹤從指尖到手肘的動作，打造近乎現實的 VR 沉浸式體驗。

宏達電與 MyndVR 聯合發布一項全新的年長者長期照護服務 MyndConnect，透過配戴沉浸式 VR 眼鏡 VIVE Flow 和 VIVE Focus 3，可與家庭成員在元宇宙中即時分享 VR 體驗。

宏達電也和 XRHealth 合作，於美國醫療資訊暨管理系統協會全球健康大會 (HIMSS) 展示 VIVE Flow 和 VIVE Focus 3 為醫療機構提供虛擬實境解決方案，並為醫院、患者和康復中心提供更多的虛擬照護服務。