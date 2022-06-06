6/6盤前提醒：指數空間不大 股東會召開、營收公告 回歸基本面 內資主導季底作帳操作策略提醒

行情看法：

台股指數空間不大，股東會密集召開、5 月營收公告，利空鈍化，市場回歸基本面，內資主導季底作帳期，趨勢成長中小型股會強於權值

觀盤重點：

1. 6/2(四) 盤勢：美股震盪打底，台股端午節前觀望，指數開低震盪，終場下跌 122.5 點，收在 16,675 點，成交量 2,188 億元，外資賣超 85 億元，投信賣超 15.7 億元，融資增加 9.7 億元，櫃買指數 - 0.35%，盤後解盤 https://youtu.be/B5fW18sdtq8

2. 美股盤後：美勞工部公布 5 月非農業報告遠優預期，特斯拉執行長馬斯克喊出對經濟「有超級不妙的感覺，有必要裁員 10%」，特斯拉 (TSLA-US) 崩跌 9.2%，6/3(五)美股主要指數下跌，Nasdaq -2.47%、費半 -3.02%、S&P500 -1.63%，台積電 ADR -2.67%，台指期貨盤後盤 6/2(四)+150 點未反應 6/3 美股下跌（大仁哥評：美股持續震盪打底，主要指數守住月線，TSLA 崩跌完馬斯克又改口特斯拉員工數將持續增加）

(圖檔來源：XQ 全球贏家)

3. 重點營收：(1) 鴻海 (2317-TW) 營收 4,977 億元，月增 2.3%，創同期新高，消費智能產品出貨強，優於公司預期，能見度略高於原先看法，密切觀察供應鏈變化對市場供需影響，(2) 大立光 (3008-TW)：陸封控、手機需求不振，5 月營收 31.5 億元，月增 0.63%，年減 6.15%，6 月 Apple、Android 新機拉貨動能可望優於 5 月，法人看好 6 月營收雙成長（大仁哥評：電子即將進入下半年傳統旺季拉貨期，通膨、供應鏈仍是觀察重點）

4. 台勝科 (3532-TW) 召開法說，消費性電子需求放緩，但未對矽晶圓需求造成影響，仍供不應求，客戶騰出的產能，馬上被車用、5G 等電源管理晶片需求取代，邏輯、記憶體客戶庫存來到史上最低水位（大仁哥評：半導體趨勢成長，矽晶圓族群看好：環球晶(6488-TW)、台勝科、合晶(6182-TW)，車用、5G 也是趨勢成長明確）

5. 重點提醒：台股隨美股震盪打底，指數空間不大，股東會密集召開期，本週台積電等 246 家召開，家數雖非最多，但總市值近 20 兆元，為分量最重的一週，資金調整完畢，利空鈍化，市場回歸基本面，內資主導季底作帳行情，操作策略為不追高，拉回守穩承接，也重申：中小型趨勢成長股強於權值，看好：半導體、電動車、5G，和受惠解封的航空等產業。

（本專欄作者為摩爾投顧陳昆仁分析師）

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