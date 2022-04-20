緯創擬砸21.25億元高雄建新研發中心 首期工程Q3動土

代工大廠緯創 (3231-TW) 今 (20) 日代子公司鼎創公告，擬斥資 21.25 億元在高雄新建高科技人才研發大樓，據了解，緯創是在今年 3 月取得經濟部加工出口區管理處高雄分處社區土地開發投資興建案最優申請人，規劃將新建三棟大樓，其中兩棟為研發大樓、剩餘一座則為宿舍，首期工程預計第三季動土。

緯創近年因應業務發展、策略規劃需要，擴大布局南台灣，今年 3 月以子公司鼎創及旗下高雄晶傑達 (KOE) 共同申請，參與加工出口區社區土地開發投資興建案，並獲得第一優勝廠商，今日董事會則進一步確認新建金費將達約 21.25 億元。

根據經濟部加工出口區管理處資料顯示，此案是配合前瞻基礎建設計畫，規劃更新前鎮科技產業園區 4.17 公頃老舊廠房，預計創造 8 萬平方公尺產業空間，並可增加 118 億元產值、3000 個就業機會，地點則位於高雄市前鎮區新生段 1671-0000 地號。

緯創表示，目前在高雄已有多處 R&D 研發中心，未來待新高科技人才研發大樓完工後，也評估進行整合，首期新建工程預計第三季動土。

值得注意的是，緯創先前在入主高雄晶傑達光電 (KOE) 後，就持續擴大高雄布局，在這次投資案前，累計已規劃投資約 52.65 億元，擴大在高雄車載應用布局，作為集團全球車載及工控面板製造燈塔工廠，並預期未來五年內年產值將達 550 億元，創造 7000 個就業機會。