〈能源盤後〉擺脫OPEC+擴大增產壓力 汽油收創紀錄高點 原油本周強勁上漲

汽油期貨價格周五 (3 日) 延續漲勢至創紀錄的高點，原油期貨價格本周強勁收高，交易者擺脫前一日 OPEC + 決定 7、8 月擴大增產的影響。

能源商品價格

7 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 2 美元或 1.7%，收每桶 118.87 美元，本周上漲 3.3%。

8 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 2.11 美元或 1.8%，收每桶 119.72 美元，本周上漲 3.6%。

7 月交割的天然氣期貨價格上漲 0.5% ，收每百萬 Btu 8.523 美元，但本周下跌 2.3%。

7 月交割的汽油期貨價格上漲 1.5%，收近每加侖 4.2522 美元，本周漲幅高達 8.7%。

7 月交割的熱燃油期貨價格上漲 1.7%，收每加侖 4.2803 美元，本周漲幅高達 9.6%。

市場推動力

中國上海解封，有利提升原油需求，進而支撐了本周油價。與此同時，周四官方數據顯示，上周美國原油和石油產品庫存均大幅下降，部分反映出夏日駕駛季來臨，汽油隱含需求強勁。

2022 年汽油價格漲勢不斷

OPEC + 周四同意，將 7 月和 8 月產量目標提高 63.8 萬桶 / 日，超過先前該組織向來增產 43.2 萬桶 / 日的規模。

分析師認為，雖然 OPEC + 此舉可能有助於填補俄羅斯遭制裁後造成的原油缺口，但不足以完全抵銷該損失，且 OPEC + 先前就難以實現尚未擴大增產的目標。

德國商銀大宗商品分析師 Carsten Fritsch 報告表示，「原油之後並未因 OPEC + 的決定而承壓，因為 OPEC + 只是將未來 3 個月的增產計畫統一打包到接下來 2 個月內，換句話說，只是短時間內會有更多石油流向市場。」

此前儘管媒體曾報導，OPEC + 部分成員國考慮在產量目標中排除俄羅斯，但會議後俄羅斯仍是 OPEC + 成員。「由於俄羅斯產量可能下降，這使得石油產量不可能大幅增加，除非允許其他國家更大幅度地提高產量」Fritsch 說。

《紐約時報》周四報導，拜登決定本月前往沙烏地阿拉伯，重塑美沙關係。然而，美國拜登總統周五澄清，本月稍晚並未有直接造訪沙烏地阿拉伯的計畫。

油田服務公司貝克休斯 (Baker Hughes) 周五公布，本周美國石油鑽井平台數量保持在 574 座不變，而天然氣鑽井平台數量也維持 151 座不變，其他各種鑽井平台數量穩定在 2 座。