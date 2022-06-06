上海製造業回歸 特斯拉銷售加速正常化

美國電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 在上海的銷售加速正常化，吸引不少顧客赴各大門市賞車，顯示上海市政府的復商復市政策催動經濟，為跨國公司業績回升奠定基礎。

第一財經報導，一位在特斯拉上海長寧來福士門市選購電動車的顧客說，原本在上海封城前就想試駕，因為疫情耽擱了，如今門市恢復營業，他準備預約試駕。

特斯拉自 6 月 1 日起恢復部分門市營業以來，已吸引不少顧客。上海虹橋特斯拉中心工作人員表示，此前特斯拉在上海開通「雲看車」、「雲揭秘」、「雲講車」、「雲試駕」等直播，讓用戶在居家期間能全面掌握特斯拉的訊息。

不過，由於特在疫情期間積壓大量訂單，現在下單的顧客，仍需等待一段時間才能領車。上海市民王先生兩天前剛在網上購買 Model Y，他說：「現在下單，預計也要等到年底才能領車」。

一位特斯拉銷售人員表示，現在訂購特斯拉的車主，基本上能確保 12 月領車；端午期間，他平均每天可賣 2-3 輛電動車，銷售壓力仍大，「疫情期間的銷售比較淡，我們也希望現在生活恢復正常後，可以有更多的訂單」。

特斯拉也加速復工復產，5 月 23 日起，特斯拉工廠員工排班已從單班制改成兩班制，產量預計本月能回升至疫情前水準，疫情前的訂單也正重啟配送。

上海市民戴先生在 6 月 2 日收到特斯拉發送的訊息，他說：「本來是說今年 3 月底領車的，後來疫情一耽誤就是兩個多月，現在終於可以拿到車了，還是挺開心的，疫情結束正好可以去兜風了」。他在去年年底訂購 Model Y。