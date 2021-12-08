產能復工 威宏11月營收5.6億元創兩年新高 年增67%

專業運動裝備及精品包袋製造商威宏 - KY（8442-TW）今 (8) 日公告 11 月營收為 5.6 億元，月增 30.23%，年增 67.73%，受惠東南亞生產地全面復工，帶動單月營收重新站上 5 億元水準，並創 2020 年疫情爆發以來新高，目前訂單看到明年上半年。

威宏 - KY 前 11 月營收 48.34 億元，年增 39.73%。威宏 - KY 主管表示，集團自全球疫情爆發以來，陸續受到歐美終端市場停滯，以及生產基地疫情反覆等衝擊，如今營運谷底已過，越南在 9 月逐步解除「三就地」防疫政策後，11 月起正式全面復工。

威宏 - KY 主管指出，目前不僅生產基地止跌回穩，運動及輕奢精品訂單也持續回流挹注，包括 NIKE、LONGCHAMP、TUMI 等重量級大客戶下單力道強勁、拉貨動能積極，訂單能見度直達 2022 上半年；此外，客戶亦看好全球境管解封在即，商務與旅遊將帶動行李箱需求報復性成長，威宏旗下行李箱事業也可受惠。

威宏 - KY 從客戶提出包線與擴產要求，認為產業復甦信號明確，為因應客戶需求成長，威宏積極擴展生產規模，包括越南、柬埔寨、泰國，以及中國等生產基地，都將陸續擴增產線、擴大廠區計劃，為明年爆發性成長做好萬全準備。