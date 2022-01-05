威宏去年12月營收5.64億元年增1.01倍 輕奢包等訂單復甦

專業運動裝備及精品包袋製造商威宏 - KY (8442-TW) 今 (5) 日公告 2021 年 12 月營收 5.64 億元，月增 0.64%，年增 1.01 倍，累計 2021 全年營收達 53.99 億元，年增 44.44%，威宏指出，第四季起輕奢與行李箱訂單回補力道強勁。

威宏 - KY 指出，運動包袋與裝備配件訂單，受惠北京冬奧加持，訂單量大且具延續性，將可望挹注威宏 2022 年營運。

在後疫情時代，威宏旗下運動裝備配件首先復甦，威宏也在 2021 年初完成越南德御整併，拓增運動包袋與高爾夫球袋事業，年中生產基地雖受疫情反撲而短暫影響，但全球運動風氣盛行支撐需求不墜，接下來北京冬奧與世界盃足球賽等國際級大型體育賽事將強力加持，龐大運動商機挹注終端市場持續擴張，奠定威宏營收基礎。

此外，因歐美等國解封後經濟復甦力道強勁，零售消費品報復性需求成長，帶動輕奢包袋訂單回流，其中 LONGCHAMP 在 2021 第四季強力下單，TUMI 男用與商務包袋訂單預計將使泰國產線在 2022 年度恢復到最大產能，在手訂單量大且具延續性，挹注威宏月營收站穩 5 億元水準。

威宏 - KY 指出，包括 TUMI、AWAY 在內的行李箱也啟動新年度生產銷售布局，即便各式變種病毒使疫情完全終結充滿不確定性，各大旅行包、行李箱品牌仍樂觀 2022 年全球國境管制解除帶動國際飛航旅行的人數，推升行李箱需求進入報復性成長階段。

威宏 - KY 前三季稅後純益 1742 萬元，較 2020 年同期由虧轉盈，每股純益為 0.29 元。