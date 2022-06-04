財經名嘴：膽小就賺不了錢 看好這6檔零售股

《CNBC》知名財經節目主持人 Jim Cramer 周五 (3 日) 重點介紹 6 家零售股贏家，因為他們的季度表現出色，投資者應該排隊購買。

他說：「恐慌不能令人賺錢，如果你因為沃爾瑪 (WMT-US) 和 Target (TGT-US) 的表現就拋棄了這些股任一檔，你就犯了很大的錯誤了，你知道，隨著市場趨勢自此往下，這些股任何一檔下跌都是買點。」

沃爾瑪和 Target 甫發布黯淡業績，美國通膨飆升，令消費者購物更加謹慎，更追求物美價廉。Cramer 指出，一些商業模式足以對抗通膨或銷售廉價商品的零售商，其季度業績表現強勁。

另外，供應鏈問題 (例如因半導體短缺導致汽車供應緊繃) 也有助於填補零售股數據。

以下是 Cramer 選出的 6 家零售股贏家：

Cramer 補充，百思買 (BBY-US) 和迪克體育用品 (DKS-US) 也值得一提，因為他們的財報數據也令人印象深刻，但尚未遠超於預期。