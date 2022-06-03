鉅亨美股雷達：市場聚焦非農就業數據 馬斯克稱特斯拉需裁員10%

美股重要看點：

美國今日將公布非農就業、5 月失業率數據。美國 10 年期公債殖利率來到 2.919%，美股期貨週五 (3 日) 下滑，道瓊期貨跌 0.44%，標普 500 期貨跌 0.66%，那斯達克 100 期貨跌 1.05%。

Fed 副主席布蘭納德 (Lael Brainard) 周四 (2 日) 受訪時表示，從內部目前掌握的數據來看，市場對 6 月和 7 月各升 50 個基點 (2 碼) 的預估似乎是合理的，如果到了 9 月還沒看到通膨增速明顯下降、或是過熱的需求稍微降溫，Fed 就很可能以同樣的幅度升息。

除升息之外，Fed 也將在 6 月開始縮減近 9 兆美元的資產負債表，到 9 月時縮表幅度將多達每月 950 億美元，布蘭納德表示，在整個過程結束時，這相當於再升息兩到三次。

亞特蘭大聯準銀總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 上周的一席話，引發市場對 Fed 9 月暫緩升息的熱烈討論。然而布蘭納德的談話顯示，這並非 Fed 核心內部的看法。

多名官員近日表達支持繼續升息的立場。今年有投票權的克里夫蘭聯準銀總裁梅斯特 (Loretta Mester) 呼籲，Fed 面對市場波動、成長減速甚至失業率升高，都應該保持堅定、繼續升息，以對抗「高得令人難以接受」的通膨。

今日將公布 5 月非農就業人數變化，經濟學家預估，繼前兩個月每個月增加 42.8 萬人後，5 月就業人數可能增加約 32 萬人。雖然仍然強勁，但預計的漲幅將是一年多以來最小。

失業率預計將降至 3.5% 的疫情期間低點，平均時薪預計將比 1 個月前增長 0.4%。

分析師預期，聯準會政策制定者可能會從容應對這些數據，因為他們準備繼續提高利率，並等待就業增長更持續降溫，以幫助緩和工資增長和通膨。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 5 月失業率 (%)，預估 3.5，前值 3.6

美國 5 月非農就業人數變化，預估 320K，前值 428K

美國 5 月平均時薪年率 (%)，預估 5.2，前值 5.5

美國 5 月平均時薪月率 (%)，預估 0.4，前值 0.3

美國 5 月製造業採購經理人指數，預估 56.4，前值 57.1

重要個股動態：

瑜珈服品牌 Lululemon 周四 (2 日) 盤後公布的第 1 季財報優於市場預期，並調升全年營收和獲利預測，顯示消費者對運動休閒服飾的需求仍強勁。這呼應美國各大零售業已發布財報的大趨勢：即使通膨居高不下，鎖定高收入消費者的企業仍保持業績成長。

Lululemon 的 2022 會計年度第 1 季 (5 月 1 日止) 財報顯示，淨營收年增 32% 至 16.1 億美元，淨利增為 1.9 億美元，調整後每股盈餘 1.48 美元，優於分析師預估的營收 15.5 億美元、每股獲利 1.43 美元。

展望第 2 季，Lululemon 預估營收介於 17.5 億至 17.8 億美元，高於分析師估的 17.1 億美元，調漲後每股盈餘為 1.82 至 1.87 美元，也優於預期的 1.77 美元。

LULU 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

彭博周四（2 日）援引知情人士消息報導，蘋果將在下周舉辦的年度全球開發者大會（WWDC）宣布對 iPad 軟體的重大調整，要讓 iPad 功能更像筆電而非手機。

知情人士表示，iPad 的下一個重大軟體更新 iPadOS 16 將新增新的多任務模式，可以更簡單看到那些應用程式處在開啟狀態，並在各任務間切換，此外還可讓用戶調整應用程式視窗大小，並提供同時處理多個應用程式的新方法。

iPad 占蘋果年銷售額近 9%，該比率近年來有所增加，但 iPad 的專業用戶希望介面能有更像筆電的體驗。

AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

美國電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 表示，他對於經濟前景有一種「超級糟糕的預感」，並認為特斯拉有需要裁減約 10% 員工，並暫停聘用新進人員。

他在信中表示，他對經濟前景有一種「超級糟糕的預感」(super bad feeling)，認為特斯拉需要裁員約 10%，並暫停聘用新進人員。數據顯示，截至 2021 年底，特斯拉雇員大約為 10 萬人。

事實上，馬斯克在日前一份給員工的備忘錄中才表示，任何希望進行遠距工作的人必須每周至少有 40 小時在辦公室，不然就離開特斯拉。