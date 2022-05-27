美國房市賣家降價以求 比例創2019年來最高

美國房產市場終於出現降溫跡象。根據周四 (26 日) 發布的每周 Redfin 研究，在截至 5 月 22 日的 4 周內，近五分之一的房屋賣家降價，這是自 2019 年以來的最高水準。

在同一期限內，谷歌上的「待售房屋」瀏覽器搜索量減少了 13%，Redfin 代理的家庭旅遊和其他相關服務年減 12%，這也是 2020 年 4 月以來的最大降幅。

與此同時，追踪貸款購房申請的市場綜合指數在截至 5 月 20 日的當周下跌 1.2%。根據美國人口普查局周二 (24 日) 的報告，新屋銷售量處於 2020 年 4 月以來的最低水準，較 3 月下降 16.6%。

總而言之，這些數字顯示，購屋成本增加已讓不少潛在購屋族退場，迫使賣家降低價格。根據 Redfin 的數據，自 1 月以來，30 年期固定利率房貸利率已飆升近 2 個百分點；截至 5 月 22 日，每月房貸成本同比增加 42.1%。

但賣家仍然要價很高。根據 Redfin 的研究，售屋的要價中位數攀升至創紀錄的 41.8 萬美元，年增 17.8%。但過去 4 周的價格漲幅相對較低，代表可能出現穩定。

Redfin 首席經濟學家費爾韋瑟 (Daryl Fairweather) 在研究報告中寫道：「房產市場疲軟的情況變得越來越清晰，尤其是隨著購屋族在更高的房貸利率下變得更加注重成本，賣家越來越傾向於降價。」「目前房貸利率已經穩定下來，我預計房價也會如此。」

在 Redfin 之前的報告中，費爾韋瑟也曾評論了潛在的放緩，指出購屋族可以在即將到來的夏季善用房價下跌的機會。

她寫道：「對於那些仍有能力以今天更高的房貸利率購屋的人來說，這種對賣家的突然壓力是個好消息。」「這些趨勢代表今年夏天房市會更加冷靜。」