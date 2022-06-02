鉅亨美股雷達：市場關注就業數據 亞馬遜下周分拆

美股重要看點：

今日將公布失業金、5 月 ADP 就業數據。美國 10 年期公債殖利率來到 2.911%，美股期貨週四 (2 日) 上升，道瓊期貨漲 0.39%，標普 500 期貨漲 0.46%，那斯達克 100 期貨漲 0.56%。

美國聯準會 (Fed) 周三 (1 日) 公布調查轄下各地區的褐皮書，內容顯示，在高通膨和聯準會 (Fed) 升息的情況下，美國部分地區過去兩個月的經濟成長放緩，也有好幾個區域回報，企業對前景變得較謹慎。

經濟學家表示，整體來看，褐皮書顯示美國經濟正在浮現失去動能的跡象，預料本季 (第 2 季) 仍將強勁成長，但第 3 季和第 4 季將有更普遍的降溫。

聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 周三 (1 日) 呼籲繼續升息，重申支持今年底前將利率升至 3.5%，以遏制通膨，但也表示，利率有可能在通膨獲得控制後於明後年回落。

摩根大通 CEO 戴蒙 (Jamie Dimon) 警告，由聯準會 (Fed) 和烏克蘭戰爭引發的經濟「颶風」正在醞釀，市場情緒也受到打擊。他說他的公司「將對我們的資產負債表非常保守」

不過，摩根大通首席全球市場策略師 Marko Kolanvoic 卻認為，美股有望收復所有跌幅，並在今年底收盤時保持平盤。

Kolanvoic 在一份報告中表示，他看好長期市場，認為美國今年可免於陷入經濟衰退，主要歸功於強勁的美國消費者、全球經濟活動重啟以及中國防疫解封。

Kolanvoic 指出，市場如今面臨的最大風險，仍是持續的俄烏戰爭擾亂商品市場、並導致供應鏈持續中斷。不過，Kolanvoic 預期戰事有望在下半年得到解決，若是如此，大部分大宗商品壓力將會緩解，有助於抑制通膨。

展望周四的數據，美東時間上午 8:30 將發布 ADP 就業報告，同時將發表生產力和單位勞動力成本數據。工廠訂單數據也將於美東時間上午 10 點發布。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 5 月 ADP 就業，預估 300K，前值 247K

美國當周首次申請失業金人數，預估 210K，前值 210K

美國 4 月工廠訂單月率，預估 0.7%，前值 2.2%。

重要個股動態：

電玩遊戲零售商 GameStop (GME-US) 周三 (1 日) 公布 2022 會計年度第一季營收較去年同期增加，但虧損卻擴大，令盤後股價在漲跌間波動。

GameStop 已計劃本季底推出 NFT 商場，且周三重申其預計的時間表。GameStop 表示已採取措施支持最近推出的數位資產錢包，可讓用戶收發該代幣。

自新冠疫情大流行以來，GameStop 從未提供財務前景。執行長 Matt Furlong 3 月時表示，在公司轉型早期階段與當前全球背景下提供財測並不謹慎。

GME 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

亞馬遜 (AMZN-US) 於 3 月 9 日宣布以 20 比 1 的比例拆分股票後，下周一將是拆分生效的第一個交易日。

亞馬遜股價最初獲得回應，納入周三股價計算已連續 5 日上漲，累計漲幅 18.3%，為 7 年來最佳表現，但電商業務普遍放緩的趨勢仍令股價承壓，自拆分計畫公布以來，亞馬遜股價目前下跌約 12%。

投資者喜歡股票分割，因為這暗示潛在的財務成功，表明一檔股價已經高到一個水準，必須要分割後才能讓小投資者有能力買下，因此至少分割初期，股價傾向上升。

AMZN 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

通用汽車 (GM-US) 周三 (1 日) 表示，將大幅調降雪佛蘭 Bolt 電動車的售價。該車款先前因電池召回而停止銷售 6 個月。

通用汽車將雪佛蘭 Bolt 售價下調約 6000 美元，在最低價版本中降價多達 18%，自 32495 美元下調至 26595 美元。電動雪佛蘭 Bolt 售價自自 35695 美元下調至 28195 美元。

通用汽車聲明表示，降價是為了確保 Bolt EV/EUV 的市場競爭力，且「令人負擔得起的價格一直是這些車輛的首要之務。」