〈ESG大趨勢〉搶淨零減碳投資商機 富達新基金瞄準氣候投資趨勢

淨零減碳已是投資新顯學，富達投信今 (31) 宣布推出「富達永續減碳商機多重資產收益基金」，投資主題瞄準「氣候投資」關鍵大趨勢，為投資人掌握「淨零」轉型契機。

永續投資已是不可逆趨勢，看好其投資商機，近來投信更是競相推出相關商品，富達投信投資策略分析部副總經理林紹凱表示，各國積極訂定減碳目標，帶動相關投資商機，預估未來整體減碳商機超過百兆美元。

林紹凱表示，目前市面上氣候投資商品包括「被動排除邪惡產業或碳排大戶標的」、「單純追蹤 ESG 相關指標」、「鎖定單一永續產業」，例如潔淨能源特定題材，投資產業範圍較窄、風險集中度較高，且超額報酬空間相對較低。

林紹凱說，「富達永續減碳商機多重資產收益」破除「排除高碳排」企業的迷思，鎖定擁有大幅降低碳排潛力的企業或提供相關技術者，掌握氣候變遷趨勢長期的超額報酬契機，同時推動所投資企業持續為減碳而努力，透過永續投資帶來氣候影響力。

富達永續減碳商機多重資產收益基金經理人李祐慈說明，基金投資組合採關鍵「減碳 135」策略，聚焦「減碳商機」同時架構在「減碳潛力選股」、「綠色收益選債」、「多重資產配置」優勢上。

在降低碳排解決方案部分，相關產業包含綠色建築、永續消費、工業 4.0 、乾淨能源、智能交通。

富達投信表示，新推出的基金以「淨零」趨勢主題策略搭配收益，布局擁有減碳潛力的股票鎖定獲政策支持、具備減碳競爭力或產業影響力、提供降低碳排技術的企業或目前市場關注較少的技術提供者，以此追求長期資本成長空間，推動減碳影響力。

