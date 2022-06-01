烏克蘭穀物出口前景改善 黃小玉期貨價格大跌

因烏克蘭穀物運輸前景改善，芝加哥小麥期貨 (WCON) 重挫，達到交易所允許的最大跌幅，玉米和黃大豆同樣下跌。

俄羅斯周一 (30 日) 與土耳其討論了黑海出口問題，並表示願意幫助確保烏克蘭的出口，儘管克里姆林宮沒有提供細節，一些分析人士對此表示仍懷疑，但對市場仍帶來重大影響。

另一方面，美國 6 月份的天氣預報看起來對農業帶的大部分地區有利，小麥播種進度超過預期。

自俄羅斯入侵烏克蘭顛覆貿易路線以來，穀物交易量已接近創紀錄水準，加劇了食品和牲畜飼料的通膨。早前的天氣因素，包括北美部分地區的乾旱和其他地方的洪水，加劇了人們對供應短缺的擔憂。

隨著生長季節的開始，交易商正在關注未來幾個月的可能發展跡象。

大宗商品經紀公司 Allendale Inc. 首席策略師 Rich Nelson 表示，目前夏季預測尚未確認，但美國周二發布的天氣展望，對農作「沒有產量威脅」。

美國農業部最新的作物種植報告指出，截至上周，玉米播種已完成 86%，符合預期。之前因北部平原的降雨和涼爽的氣溫，播種嚴重推遲的春小麥，則超過預期的 73%。

世界供應前景改善，導致最活躍的芝加哥小麥期貨下跌 6.1%，至每蒲式耳 10.875 美元，收於 5 月 4 日以來最低。與硬紅冬小麥相關的 7 月合約，也摔至跌停價位。

玉米下跌 3.1%，收於每蒲式耳 7.535 美元，為 4 月 7 日以來最低。黃豆下跌 2.8%，為 4 月 11 日以來的最大跌幅。