棉花價格飆升 觸及逾10年新高 服裝漲價已為期不遠？

由於美國德州的乾旱，可能導致供應吃緊，棉花 價格周一 (28 日) 強漲 4%，創下近 10 年的新高，紐約近月合約觸及每磅 1.41 美元，是 2011 年 5 月以來的盤中最高。

過去 3 個交易日，棉花期貨 (CTCON) 飆升近 9.5%。而棉花是製作裝最常見的天然纖維，在價格沒有回跌的跡象，加上其他原物料也在走高、運價上漲，最終可能反映為衣服價格的攀升。

近日棉花價格變化 (圖表取自 Zero Hedge)

Kedia Commodity 研究主管及氣象預測員 Ajay Kedia 指出，西德州的旱象將為棉花供應持續帶來壓力，美國是全球第 3 大棉花生產國，德州是美國最重要的產地。

Kedia 表示，天候因素肯定造成棉價持續上漲，未來幾個月，棉花價格可能來到 1.53 美元。

本月早些時候，美國國家海洋和大氣管理局發布了一份新報告，預測 4 月至 6 月期間，包括德州在內的美國西部大部分地區，將面臨異常嚴重的乾旱。

Kedia 警告，由於烏克蘭衝突以及原油和化肥價格飆升，棉花價格還有可能升到 2 美元。

一些市場觀點指出，今年的狀況與 2011 年美國最嚴重的乾旱情況類似，當時棉花價格漲到了每磅 2.27 美元。

據業內人士指出，俄羅斯入侵烏克蘭已在全球市場，特別是能源領域造成混亂，增加了棉花供應的不確定性。

孟加拉紡織廠協會 (BTMA) 已感受到壓力，協會主席 Mohammad Ali Khokon 表示，過去幾個月的棉花危機持續，主要是沒有供應。不僅棉花價格來到 2011 年以來新高，在棉花進入工廠之前，還必須再增加 0.20 美元的運費和其他可變成本。