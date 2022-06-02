美股重點新聞摘要2022年06月02日

今日操盤前瞻

Fed 褐皮書

美國 5 月 ADP 就業、上周初領失業金人數

Fed 褐皮書顯示 美國經濟成長過去兩個月有放緩跡象

美國聯準會 (Fed) 周三 (1 日) 公布調查轄下各地區的褐皮書，內容顯示，在高通膨和聯準會 (Fed) 升息的情況下，美國部分地區過去兩個月的經濟成長放緩。閱讀全文...

摩根大通執行長：準備迎接 Fed 與俄烏衝突引起的「經濟颶風」

摩根大通 (JPM-US) 執行長戴蒙（Jamie Dimon）周三（1 日）形容美國經濟將面臨的挑戰如一場「颶風」，要投資人做好準備。閱讀全文...

網傳馬斯克給特斯拉員工備忘錄：回辦公室上班 否則走人

根據在社交媒體上流傳的一份給員工的備忘錄，特斯拉 (TSLA-US) CEO 馬斯克 (Elon Musk) 已要求員工返回辦公室上班，否則就走人。閱讀全文...

需求和票價齊飛 達美航空調升營收預測 將恢復至 2019 年水準

達美航空 (DAL-US) 周三 (1 日) 發布文件表示，由於旅遊需求和票價激增有助其抵禦燃料成本的飆升，預計本季營收將恢復到 2019 年的水平。閱讀全文...

即使利率回跌 上周美國房貸申請量降至 2018 年底來最低

即使上周利率略有下降之後，房貸需求仍降至 2018 年 12 月以來的最低水準。閱讀全文...