Meta開設首家實體店 讓大眾親身體驗元宇宙

Meta (FB-US) 從靠廣告支撐的社交網路平台邁向硬體驅動的科技公司，這回再為推展元宇宙跨出下一步，開設了首家零售店「Meta Store」。

前名為臉書的 Meta 為了表彰深耕元宇宙的決心而更名，其專司打造元宇宙基礎設施的 Reality Labs 部門雖然第一季虧損 30 億美元，但緊鑼密鼓籌備下一代產品。

執行長祖克伯 (Mark Zuckerberg) 雖然對元宇宙有宏大願景，稱大眾未來將能透過 VR 頭戴式設備等在虛擬世界中進行互動，但也表示要到本世代底才能實現。

Quest Two 虛擬現實 (VR) 耳機 (圖片: AFP)

Meta Store 負責人 Martin Gilliard 表示，該商店旨在讓消費者接觸 Meta 的產品，因為消費者必須親身體驗才能理解元宇宙。「這家商店對我們來說很重要，因為這是與消費者的另一個接觸點。我們從這家店學到的經驗將能告訴我們是否要多做一點，但我們真正想要的是告訴大眾的能力，以及從消費者身上得到回饋。」

Meta 首家實體店毗鄰其位於加州 Burlingame 的 Reality Labs 總部，店內空間 1500 平方英呎，主要展示 3 款產品，其中對提升元宇宙採用率最重要的產品是 Quest Two 虛擬現實 (VR) 耳機，因為消費者可以透過演示來了解 VR 各種用例。

第二個產品是 Meta 與雷朋合作的智慧眼鏡 Ray Ban Stories，該眼鏡可以拍照和攝影後分享在社交平台上。

最後一項產品是視訊通話設備 Portal，Meta 將其作為居家工作 (WFH) 以及家庭聯繫的解決方案。

「我們將商店打造得像在家，像在工作一樣，這樣大眾就能真的輕易將這種體驗套用在他們的現實生活中。」Gilliard 說。

他還提到，該商店不只是為了向大眾展示 Meta 的新產品，也是因為這三項產品屬於相對新型的類別，公司希望從消費者與產品之間的互動中學到一些經驗。「顧客的反饋是我們未來持續打造的一部分。」

然而，該商店不像蘋果商店那樣坐落於繁忙的步行購物街上，而是位於 Meta 的 Reality Labs 辦公室。針對此點，Gilliard 表示「該位置是可以到達的。我們這裡有很多步行道，就算是開幕首日，也不會成為阻礙大眾到店的理由。」

目前 Meta 並未表示是否計畫開設更多永久門市，或者像亞馬遜 (AMZN-US) 那樣開設臨時門市。

