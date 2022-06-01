〈美股早盤〉6月開局走高 道瓊漲逾100點

美股在經歷波動的 5 月後迎來新的開局，周三（1 日）開盤走高，投資人靜待即將公布的就業數據，試圖從中找尋有關聯準會（Fed）接下來升息舉措的線索。

截稿前，道瓊工業指數漲近 40 點或近 0.12%，那斯達克綜合指數上漲 116.86 點或近 1%，標普 500 指數漲 0.3%，費城半導體指數漲近 0.2%。

美股周三迎來新的交易月份，但很少有投資人預估今年主導市場的波動會有所緩解，許多交易員仍擔心 Fed 的升息步伐，以及升息是否會讓美國經濟陷入衰退。得銀分析師表示，Fed 過去 11 次延長升息周期中，有 8 次以經濟衰退告終。

不過也有交易員表示，經濟衰退並非必然發生，美國經濟出現明顯放緩可能還需要好幾個月的時間。這導致一些投資人大舉入市，搶購估值明顯受到重創的股票，給市場注入更多波動性。

目前市場聚焦在幾項就業數據，這些數據可能會對通膨與 Fed 升息計劃產生影響，首先是周三公布的 4 月 JOLTs 職位空缺，經濟學家預估美國將有 1,140 萬個職位空缺，低於先前的 1,150 萬個。企業急於招聘員工不得不提高薪資，迫使企業調漲產品價格，進而導致通膨。

此外美國上周初領失業金人數與 5 月非農就業報告也將陸續公布，市場看到強勁的糾業數據表明經濟強勁，但又不會過於強勁，避免 Fed 出手採取更多措施減緩經濟成長對抗通膨。

經濟學家預估，5 月非農就業人數將增加 32.8 萬人，低於 4 月的 42.8 萬人，如果數據遠遠超出預期可能意味著通膨仍處於高位。

能源方面，國際油價仍持續走高，雖然傳出石油輸出國組織及產油盟國（OPEC+）考慮暫停讓俄國參與產油協議讓油價一度回落，但歐盟對俄國的石油禁令與中國解封仍支撐走勢。

截至台北時間周三（1 日）21 時許：

標普 500 日線圖。（圖片：鉅亨網）

焦點個股：

Salesforce(CRM-US) 早盤上漲 12.82%，至每股 180.78 美元

全球雲端客戶關係管理軟體領導廠商 Salesforce 先前公布最新一季業績表現亮眼，營收 24% 至 74.1 億美元，經調整後每股獲利報 0.98 美元，均優於市場預期，同時調升全年獲利預期。

微博 (WB-US) 早盤上漲 0.86%，至每股 22.19 美元

中國社群媒體公司微博上季財報儘管意外出現虧損，但用成長與營收表現打敗市場預期。該公司上季營收成長 6% 至 4.846 億美元，優於市場預期的 4.725 億美元，每股虧損 0.29 美元，低於市場預期的每股獲利 0.33 美元，虧損方面主要是由於對滴滴 (DIDI-US) 等公司的投資公允價值變動。此外，3 月的日活躍用戶數為 2.52 億人，年增約 2,200 萬人。

ChargePoint(CHPT-US) 早盤下跌 0.16%，至每股 12.77 美元

電動車充電網路商 ChargePoint 上季財報表現失利，儘管營收表現優於市場預估，但每股虧損報 0.21 美元，比市場預期多出 0.02 美元，此外受全球供應鏈限制影響，全年財測展望也不如預期。

今日關鍵經濟數據：

美國 5 月 Markit 製造業 PMI 終值報 57，預期 57.5，前值 59.2

美國 5 月 ISM 製造業 PMI 預期 54.5，前值 55.4

美國 4 月 JOLts 職位空缺數預期 1140 萬，前值 1154.9 萬

華爾街分析：

景順顧問公司（Invesco Advisers）分析師 Kristina Hooper 表示，外界對於通膨，以及央行對抗通膨會升息到什麼程度的疑慮加劇。從原本只有通膨恐懼演變到成長恐懼，不確定性已經攀升。

花旗以 Jamie Fahy 為首的策略師在報告中指出，儘管全球股市艱難度過 2022 年前 5 個月，但通苦可能尚未結束。該份報告稱，投資人已被失控的通膨與央行緊縮政策的潛在影響困擾，而企業獲利預期下調的錢僅是投資人將面臨的最新阻力。

Oanda Asia Pacific Pte 的高級市場分析師 Jeffrey Halley 說，美國市場與全球市場仍將沉浸在市場情緒的精神分裂市波動中，因為錯失恐懼症買家越來越瘋狂的試圖在股市中選擇一個周期性低點。