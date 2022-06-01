〈焦點股〉特用化學股行情熱 三福化登漲停改寫新天價

化工廠近年積極布局半導體、電子特用化學品市場，其中，三福化 (4755-TW) 搭上晶圓廠擴廠商機，獲得買盤持續追捧，今 (1) 日一舉亮燈漲停，達 226.5 元，再創新天價，中華化 (1727-TW)、新應材 (4749-TW) 也強漲逾半根停板。

三福化股價連日走揚，今天再衝上漲停板，達 226.5 元，創歷史新高；中華化午盤前放量大漲，最高來到 42.9 元，漲幅超過 7%，新應材盤中也勁揚 7%，一度站上 160 元，站穩所有均線之上，創波段新高；上品 (4770-TW) 同步在盤上表現，最高來到 294 元，漲幅約 2.4%。

三福化受惠漲價效應及工程認列款進帳，第一季營收創新高，每股純益達 3.24 元，同寫新高紀錄。三福化顯影劑 (TMAH) 回收技術進度躍進，符合晶圓廠先進製程要求，公司表示，今年 TMAH 二廠純化產線預計明年第三季完工投產，屆時能開始將回收處理過後的先進製程級顯影劑再供貨給晶圓廠。

中華化電子化學品約占總營收 26%，毛利率表現佳，其中電子級硫酸已打進台積電供應鏈，未來將持續擴大高值化產品，提高獲利能力。中華化第一季每股純益 0.37 元，為歷史同期次高。

新應材為台灣少數能提供半導體前段先進製程與後段先進封裝等關鍵化學品的材料供應商，公司正積極建置與半導體客戶同級的實驗室與量產線，以符合半導體 3 奈米以下製程要求與規範。

