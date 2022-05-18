〈裕隆集團法說〉裕隆看景氣優去年 維持車市微幅成長預期

裕隆 (2201-TW) 今 (18) 日召開法說會，儘管近來國內車市缺車，不過，裕隆認為，今年景氣普遍較去年好，對新車銷售規模維持第一季的預期，可達 43.6 萬台、年增約 0.5%。

裕隆說明，前 4 月國內車市總銷量 13.6 萬台，年減 12.5%，反映中國封城，造成車用晶片短供和物流運輸效率受到影響。

展望後市，裕隆認為，整體國內車市銷量將視上海疫情封城造成的影響期間長短、解封後回復力道，以及升息對經濟成長的衝擊等綜合因素，預期將對國內車市造成一定影響。

前 4 月中國車市總銷量為 769.1 萬台，年減 12.1%，其中，乘用車銷量 651 萬台，年減 4.2%，主要受疫情嚴峻影響，部份汽車行業生態鏈停工停產，物流運輸阻礙，且消費意願降低所致。

裕隆提到，中汽協預估今年中國整體汽車市場銷量為 2,750 萬台，約年增 4.6%，主因中國刺激消費政策出台、車廠持續導入新車型，以及車用零部件供應鏈保產保供穩價。

外界關注的新店裕隆城商業區，裕隆說明，商場建物樓層規劃為 B3F-8F，約為 4.3 萬坪，B1F-4F 為誠品商場、5F-6F 為商場、7F-8F 為威秀影城，目前正進行商場使照變更，後續將展開室內裝修工程作業，預計明年上半年商場開幕，完工後轉為固定資產，但目前沒有規劃發行 REITs，未來則不排除任何可能。