〈紐約匯市〉通膨疑慮罩頂 美元回升 5月仍創一年來最大貶幅

美元兌主要貨幣周二 (31 日) 普遍上揚，主要受益於美債殖利率上升，以及投資人對全球通膨升溫的疑慮。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.3% 至 101.76，寫下近兩周以來最大漲幅。

但美元指數 5 月仍累計下滑 1.4%，是一年來最大貶幅，今年五個月漲幅收斂為 6.4%。

立場鷹派的美國聯準會 (Fed) 理事華勒 (Christopher Waller) 周二表示，他支持在接下來每場會議都升息 2 碼，直到通膨明確獲得抑制。這番話帶動美債殖利率上揚。

美國總統拜登同日會晤 Fed 主席鮑爾，根據白宮幕僚，拜登向鮑爾表示將給予 Fed 空間和獨立性，以合適的方法平抑通膨。

Scotia Bank 首席貨幣策略師 Shaun Osborne 表示，周二的反彈代表美元指數在 50 日均線附近獲得更穩固的支持。美元指數過去幾天持續攀升，有機會站上這道技術關卡。

Osborne 說：「但我們還是認為美元指數不太可能大漲，仍在近期多頭走勢反轉的初步階段。」

歐元區周二公布 5 月通膨率加速攀升到 8.1%，創新高且高於市場預期的 7.7%，加重歐洲央行 (ECB) 在近幾個月升息的壓力。報告顯示物價上漲壓力不只存在於能源領域，而是變得更為廣泛。

儘管如此，歐元兌美元周二仍欲振乏力，貶至五日以來最低。

歐盟領袖周一同意在年底前制裁俄國大多數原油，帶動油價上漲，也提振商品貨幣。

加幣兌美元觸及 1.2653 加幣，是將近一個月新高。加拿大央行 (BoC) 將在周三開會，分析師一致預測該央行將升息 2 碼至 1.5%。

截至周三 (1 日) 台灣時間約 6:00 價格：