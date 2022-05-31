晶睿訂單能見度看到明年 供應鏈干擾營運審慎看待

安控廠晶睿 (3454-TW) 今 (31) 日召開線上法說，展望下半年，總經理廖禎祺表示，部分訂單能見度可以看到明年，有些訂單則是短期盡快滿足客戶需求，整體把握度比去年高，惟供應鏈、缺料還要觀察，營運審慎看待。

展望後市，廖禎祺表示，雖然目前人力有受到影響，但台灣疫情逐漸有應對方式，有望在 1-2 周內獲得控制，而中國封城結束後，將會出現物料遞延，所幸俄烏戰爭對公司營運影響小，主要還是提升旗下營運，對供應鏈進行有效控管。

廖禎祺說，下半年營收來看，部分訂單能見度可以看到明年，有些則是短期訂單需要消化，相比去年，把握度較高，整體營運審慎看待。

毛利率方面，顧中威表示，去年到今年面臨很多外界因素，包括原物料、運費上漲等，未來還會有升息、通膨等因素，整體成本有上漲壓力，自去年第三季開始，品牌與代工都已經向客戶議價、反映成本，藉此穩住毛利率表現。

談到缺料，廖禎祺指出，除了即時與供應商洽談，也有策略性備料，不過主要缺料的元件以電源 IC 為主，目前旗下研發部分也在尋求替代料，必要時會變更產品設計。

與台達電 (2308-TW) 合作綜效方面，廖禎祺說，透過台達在物料掌握程度上更好，自動化產線優化也已見到成效，目前內部也在考慮規劃外移生產線，尤其台達在泰國、印度設廠，期望下半年開始運作，藉此利用集團供應鏈、生產資源。

晶睿營運項目分為 OBM 品牌事業與 ODM 代工事業，比重約 65:35，第一季代工成長幅度高於品牌。

其中，品牌事業下半年將推 AI 雲端解決方案，瞄準北美市場，同時布局智慧交通、運輸等垂直市場、增加銷售符合美國國防授權法 (NDAA) 產品、升級聯盟夥伴關係。

代工事業部分則包括開拓 AI 新市場客戶、延伸 NDAA 效益，取得一線客戶、拓展門禁安防應用，以及發展智能工廠，

晶睿也與台達電樓宇自動化事業群合作，雙方有多項 POC(概念性驗證) 進行中，包括 5G 智慧登桿、充電樁等，惟合作案還處於早期階段。