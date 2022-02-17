奇偶歐美大型專案重啟 全年獲利挑戰7年新高

安控廠奇偶 (3356-TW) 調整體質有成，今年將擺脫疫情陰霾，美國大型專案陸續啟動，加上去年受到疫情遞延的訂單，近期恢復拉貨且動能強勁，看好今年營收有望回到疫情前、2018 年水準，每股純益上看 2.5 元，登 7 年新高。

奇偶有過半年營收比重來自歐美市場，近兩年受到疫情影響，大型專案幾乎停擺，不過隨著經濟復甦，客戶重啟專案，包括公部門的基礎建設、企業廠區建置等，市場需求大幅提升。

此外，疫情也衝擊供應鏈、貨櫃船運大亂，導致下游客戶頻缺貨，奇偶指出，去年第四季開始大舉備貨，除了滿足客戶訂單需求外，也接到下游新客戶轉單，尤其高階 AI 相關產品需求急迫性較去年更強烈。

奇偶除了迎來新客戶訂單外，美中貿易戰帶動的轉單熱潮也持續發酵，公司提到，海康、大華的安控產品主攻中低階定位，仍具有競爭力，不過奇偶已做出差異化，主要提供中高階產品，如人臉辨識的 AI 網路攝影機及監控系統等，為台灣少數 AI 技術含量高的安控業者。

奇偶表示，近年調整營運體質已見成效，加上歐美地區重啟專案，今年營收、獲利都將優於去年，且在高階產品持續出貨下，毛利率也有望小幅成長，不過整體要回到 2012-2016 年的高峰仍有難度，法人預期，奇偶今年全年營收有機會年增 10-20%，每股純益挑戰 2.5 元。