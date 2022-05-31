上緯投控攻循環經濟商機 碳纖拚切入新能源車應用

上緯投控 (3708-TW) 今 (31) 日召開股東會，董事長蔡朝陽表示，今年將積極推廣循環經濟新產品，碳纖複合材料方面也將透過磁震科技資源，開拓更多航太及新能源汽車碳纖複材應用客戶。

蔡朝陽表示，未來這一年持續在過去幾年開拓的事業基礎上，新材料事業將延續固本與新事業發展兩項主軸策略，以 HYVER 量產放量及研發推出可回收熱固樹脂系列產品為重點，保持市占率領先並持續提高獲利。

碳纖複合材料方面，蔡朝陽表示，已取得國際風機大廠與大陸整機廠訂單，將確保上游碳紗來源並持續提高產品良率，保持營收持續成長並提升獲利。

上緯今年推出新產品「EzCiclo 易可收」、「CleaVER 可立解」，搶攻循環經濟商機，也在 CCUS(碳捕捉、再利用及封存)、碳纖複材低碳回收技術投入資源，目標成為致力碳中和且實現綠色循環經濟理念的減碳專家。

蔡朝陽指出，上緯創新育成則以碳捕捉、再利用及封存、碳纖回收應用為研發重點，與碳中和相關企業投資超前佈署。除持續建立新事業外，也將整合擁有優秀團隊與產品的公司。

上緯投控股東會也通過每股配發現金股利 1.5 元，並順利全面改選董事 8 席，其中包括獨立董事 4 席。股東會後隨即召開新任董事會，並由原任董事長蔡朝陽連任董座。