晶睿與台達電強化合作 擴展充電樁安控辨識應用

安控廠晶睿 (3454-TW) 今 (16) 日舉行線上法說，總經理廖禎祺表示，成為台達電 (2308-TW) 集團成員後，雙方正在開發兩項專案，包括進度較快的智慧路燈及充電樁應用，主要供應具備車牌辨識等功能的監控設備。

晶睿 2017 年正式成為台達電集團成員，法人關注雙方產品開發進度，品牌事業群執副顧中威提到，針對智慧路燈正進行技術開發中，公司聚焦在路燈上的監控設備，應用包括車牌辨識、人流監控等。

另外，晶睿也與台達開發充電樁應用，透過智慧攝影機，計算停車時間、辨識車牌，以及讓充電樁效能極大化，不過目前仍處於初期階段。

廖禎祺表示，雖然訂單大幅增加，但面臨全球物料供應緊張，第三季開始遇上長短料狀況，導致營運成本增加、衝擊獲利，目前內部已重新檢視供給及外部需求，調整庫存、擴充產能，滿足市場及客戶所需。

產能方面，廖禎祺指出，今年針對產線流程自動化及設備自動化陸續進行測試，第三季中和廠的鏡頭模組產線導入自動化，其中，IP 測試產線已經提升 1 倍產能。

廖禎祺進一步表示，後續將進行第二座自動化產線測試，期望隨著自動化程度拉高，可以大幅增加生產效率，提升產能滿足訂單成長需求。

晶睿 11 月營收 4.47 億元，月增 16.2%、年增 19.5%；前 11 月營收 48.71 億元，年減 4.13%。