奇偶去年雙率雙升 每股賺1.97元 創6年新高

安控廠奇偶 (3356-TW) 今 (3) 日公布財報，受惠調整體質有成，去年雙率雙升，稅後純益 1.77 億元，年增 11.1%，每股純益 1.97 元，攀 6 年新高，法人看好，今年則在大型專案陸續啟動下，獲利有望優於去年。

奇偶去年營收 12.46 億元，年增 7.68%；毛利率 46.9%，年增 0.94 個百分點；營利率 12.35%，年增 8.67 個百分點。

奇偶去年第四季營收 3.32 億元，季增 0.6%、年增 11.78%；毛利率 45.5%，季減 0.8 個百分點、年減 1.06 個百分點；營利率 12.51%，季減 1.93 個百分點、年增 1.03 個百分點；稅後純益 6223 萬元，季增 161.14%、年減 20.7%，每股純益 0.7 元。

奇偶有過半營收比重來自歐美市場，近兩年受疫情影響，大型專案幾乎停擺，不過隨著經濟復甦，客戶開始重啟專案，包括公部門的基礎建設、企業廠區建置等，市場需求逐步提升。

奇偶除了營運體質調整有成，今年將擺脫疫情陰霾，在美國專案陸續啟動、遞延訂單同步恢復拉貨動能，今年營收有望回到疫情前、2018 年水準，每股純益上看 2.5 元，登 7 年新高。