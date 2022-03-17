神隆針劑廠下周獲美FDA查廠 營運貢獻明年顯現

原料藥廠神隆 (1789-TW) 今 (17) 日舉行法說，神隆表示，針劑廠去年通過台灣 TFDA 查廠認證後，下周美國 FDA 將來台查廠，若順利完成查核，產品將可啟動生產、出貨，明年即可看到營運貢獻。

神隆針劑廠聚焦在複雜針劑、胜肽類、複合式產品等，並設置兩大產線，分別為針對預充填與注射筆的卡式瓶產線，以及水針與凍乾粉的西林瓶產線，各產線都需要經過主管機關查廠認證。

其中，預充填產線本月將接受美國 FDA 查廠，有機會今年完成、明年開始貢獻營收；水針則在今年 1 月回覆美 FDA 審查意見、凍乾粉去年底申請三項查核、注射筆則完成註冊生產。

神隆表示，針劑廠將生產自有產品與代客研製，預計今年完成查廠後，將先生產自有產品，並開始有小量營收貢獻，另外，代客研製已掌握訂單，將陸續準備生產前的採購、製程等程序，預計今年下半年開始生產。

其他業務方面，神隆過去主要布局歐美市場，隨著產業因大環境變化進行重整、市場價格競爭激烈，目前除了替客戶維持既有市占率外，也將重心擺在中國等新市場，神隆預期，今年將取得 6 張中國學名藥原料藥 (API) 藥證，其中，青光眼藥品進度較快，有望第二季取得藥證。

神隆產品營收比重方面，學名藥原料藥占 73%、原料藥代客研製占 15%、製劑業務占 12%；去年稅後純益 2.43 億元，年減 13.8%、每股純益 0.31 元。