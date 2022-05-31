長榮航看客運逐步向上、貨運五追六趕 航空市場一片好

長榮航 (2618-TW) 今 (31) 日召開股東常會，董事長林寶水表示，客運最壞的狀況已過，營收可逐步往上走、越來越好，而貨運持續維持不錯的狀況，總經理孫嘉明則提到，貨運市況今年有望見到「五追六趕」，在客貨運雙動能加溫下，航空市場將是一片大好，正積極為客運回溫做準備。

林寶水說明，下半年隨著全球疫情趨緩，邊境解封會有一些改善，最壞的狀況已過，客運前 4 月表現已回到 2019 年 3 成水準，下半年可望再提升至 6 成水準，預料客運營收將逐步往上走。

林寶水強調，正積極對客運業務復甦做準備，希望將過去 2 年流失的客人，逐漸找回來，不過，機票無可避免一定會漲價，反映油價飆漲，這是整個航空業面臨的問題，但長榮航很有信心能控制高油價的衝擊。

孫嘉明進一步說明，隨著各國重啟邊境，對於北美、東南亞和歐洲等客運航線排程均積極做準備，預計 7 月重啟曼谷飛歐洲線，如倫敦、阿姆斯特丹和維也納，並規劃北美和東南亞航線增班，並復飛休士頓、芝加哥。

而長榮航過去已規劃的新航點包括米蘭和慕尼黑，預計於 11 月開航，每周將飛 2 班米蘭、4 班慕尼黑，另今年有 2 架波音 787 新客機，預計第四季交機營運。

對於機票價格，孫家明不諱言，第一季用油成本年增幅高達 60%，且第二季油價續漲，再加上防疫營運成本增加，預料短期難見到低票價，預料機票將調漲至少 40%。