長榮航Q1 EPS 0.64元4年多次高 將再添1架貨機

長榮航 (2618-TW) 今 (6) 日公布第一季財報，稅後純益 33.5 億元，年增 252.43%，每股純益 0.64 元，雖然低於上季，但仍創 2017 年第四季以來單季次高，並扭轉過去 2 年第一季虧損的態勢，反映貨運市況仍相當熱絡，長榮航董事會也通過，將向波音再簽訂購買 1 架 777F 貨機，預計 2023 年底交機，持續擴增貨運運能。

長榮航第一季合併營收 300.9 億元，年增 52.91%，營業毛利 64.92 億元，年增 1201.03%，毛利率 21.58%，年增 19.04 個百分點，營業利益 42.05 億元，年增 338.7%，營益率 13.97%，年增 22.92 個百分點，稅後純益 33.5 億元，年增 252.43%，每股純益 0.64 元。

長榮航指出，第一季客運營收 15.08 億元，年減 9.7%，客運單位收益年減 8.2%，不過，隨著各國邊境逐漸鬆綁，旅客需求回溫。

而長榮航第一季貨運營收 255.17 億元，年增 68.0%，是主要獲利動能，反映 8 架貨機運能全數到位，使運能年增 20.0%，帶動運量年增 13.3%，單位收益也年增 48.2%。

長榮航說明，全球疫情未歇，海運塞港致海轉空效應延續，加上俄烏戰爭影響，加深供應鏈斷鏈危機，航空貨運需求和運價維持高檔。

由於看好空運前景，長榮航董事會通過，將與波音簽訂購買 1 架 777F 貨機，預計 2023 年底交機，若再加上日前與以色列航太工業公司 (IAI) 簽約，自 2025 年起陸續執行 3 架波音 777-300ER 客機改貨機工程，屆時貨機機隊共將達 12 架。

長榮航總經理孫嘉明說明，為使貨機運能占比適度擴增，不斷評估客、貨運市場需求，並隨時檢視機隊組成，以做出最有競爭優勢的策略規劃。

據波音預測，未來 20 年航空貨運市場將以 4-4.6% 的複合年均增長率成長，2040 年的全球貨機需求將成長超過 70%，孫嘉明表示，因應貨運起飛時代，並兼顧長期航網規劃與營業銷售需求，未來也會評估次世代的貨機機型。

波音 777F 貨機是全球最大的雙引擎全貨機，載貨能力達 106 公噸，接近 112 噸酬載量的波音 747-400F 貨機，但滿載航程可達 5,000 海浬，並具有油耗較省的優點，是全球最搶手的貨機機型。