〈台股盤前〉台股打底醞釀多頭行情 力拚站回季線

美股、台股近期都出現反彈戲碼，台股昨日大漲超過 300 點，突破 16600 點之上，三大法人同步站在買方，儘管美股周一休市，三大指數期貨仍維持小漲收紅，台股反覆打底短期可望醞釀一波行情，力拚站回季線。

經歷週五強漲後，美股三大指數期貨周一小幅上揚，標普 500 指數期貨小漲 0.3% 暫報 4171.5 點，那斯達克 100 指數期貨上漲 0.88% 暫報 12785 點，道瓊工業指數期貨上漲 0.15% 暫報 33204 點。

市場消息方面，新台幣兌美元昨日強升 2.06 角，收 29.144 元，升值力道僅次於韓元，成次強亞幣， 成交金額 14.42 億美元，主要源自於國際美元回跌、出口商月底拋匯出籠、外資轉匯入並擴大買超台股三大力道加持。

三星與英特爾傳出將展開合作討論，三星電子副會長李在鎔與英特爾 (INTC-US) 執行長基辛格在韓國會面，討論在數個領域展開合作；市場預期，隨著半導體晶片微縮難度越來越高，為在晶圓代工領域與台積電 (2330-TW)(TSM-US) 比拚，雙方合作可能性將因此升高。

中國上海市經歷兩個月的封城，29 日宣布推出一系列行動方案，包括為企業提供減費退稅、允許所有各行業企業自 6 月復工復產、將核酸測試範圍等，以加速推動因疫情所困的經濟。

隨著中國封控陸續解除，整體生產、物流狀況明顯改善，外資昨 (30) 日出具報告指出，ABF 載板三雄欣興 (3037-TW)、景碩 (3189-TW)、南電 (8046-TW)5、6 月營收將回升，加上第三季價格調漲，可望帶動獲利高於預期。