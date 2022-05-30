台股反攻大漲344點 三大法人同步買超 敲進339.12億元

台股今 (30) 日股匯雙漲，半導體雙雄領軍電子權值股吹響反攻號角，金融股勁揚助攻，多頭搶進，大盤開高走高，大漲 344.4 點，收在 16610.62 點。三大法人同站買方，共買超 339.12 億元，其中外資連兩買、且單日均敲進超過 200 億元。

台股今日成交值小幅擴增至 2560.35 億元。觀察三大法人今天資金變動情形，外資續買超 275.8 億元，連兩買，投信轉買 29.9 億元，自營商買超 33.39 億元，三大法人合計買超 339.12 億元。

電子權值股表現方面，台積電、聯發科同步強漲逾 3%，領軍電子股攻高，聯電、日月光投控等半導體族群漲幅也超過 1%。

ABF 載板股重啟漲勢，景碩飆漲 7%，欣興、南電大漲近 5%。矽晶圓族群同步發燙，環球晶回神大漲 8%，中美晶也跟漲逾半根停板，台勝科勁揚 4%，合晶漲幅 2%。

高價股點火發動，股后信驊飆漲超過半根停板，矽力 - KY 也大漲 3%，其他千金股包括譜瑞 - KY、力旺漲幅都超過 4%，旭凖也勁揚 2%，祥碩、大立光同樣站穩盤上。

日韓本周起有條件解封，觀光股樂歪，雄獅、鳳凰、五福、易飛網、東哥遊艇等 6 檔個股強勢亮燈漲停，山富也飆漲超過 9%。

風電概念股掀起漲聲，上緯投控強攻漲停作收，中興電、大亞、華新同步勁揚超過 4%。

