台股反攻大漲344點 三大法人同步買超 敲進339.12億元

台股反攻大漲344點 三大法人同步買超 共敲進339.12億元。(圖：AFP)
台股反攻大漲344點 三大法人同步買超 共敲進339.12億元。(圖：AFP)

台股今 (30) 日股匯雙漲，半導體雙雄領軍電子權值股吹響反攻號角，金融股勁揚助攻，多頭搶進，大盤開高走高，大漲 344.4 點，收在 16610.62 點。三大法人同站買方，共買超 339.12 億元，其中外資連兩買、且單日均敲進超過 200 億元。

台股今日成交值小幅擴增至 2560.35 億元。觀察三大法人今天資金變動情形，外資續買超 275.8 億元，連兩買，投信轉買 29.9 億元，自營商買超 33.39 億元，三大法人合計買超 339.12 億元。

電子權值股表現方面，台積電、聯發科同步強漲逾 3%，領軍電子股攻高，聯電、日月光投控等半導體族群漲幅也超過 1%。

ABF 載板股重啟漲勢，景碩飆漲 7%，欣興、南電大漲近 5%。矽晶圓族群同步發燙，環球晶回神大漲 8%，中美晶也跟漲逾半根停板，台勝科勁揚 4%，合晶漲幅 2%。

高價股點火發動，股后信驊飆漲超過半根停板，矽力 - KY 也大漲 3%，其他千金股包括譜瑞 - KY、力旺漲幅都超過 4%，旭凖也勁揚 2%，祥碩、大立光同樣站穩盤上。

日韓本周起有條件解封，觀光股樂歪，雄獅、鳳凰、五福、易飛網、東哥遊艇等 6 檔個股強勢亮燈漲停，山富也飆漲超過 9%。

風電概念股掀起漲聲，上緯投控強攻漲停作收，中興電、大亞、華新同步勁揚超過 4%。
 

延伸閱讀

相關新聞