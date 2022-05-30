ABF載板三雄5、6月營收回升 下半年再迎漲價潮

隨著中國封控陸續解除，整體生產、物流狀況明顯改善，外資今 (30) 日出具報告指出，ABF 載板三雄欣興 (3037-TW)、景碩 (3189-TW)、南電 (8046-TW)5、6 月營收將回升，加上第三季價格調漲，可望帶動獲利高於預期。

外資認為，除了 ABF 載板價格續漲外，還有蘋果新品即將發布、新平台與先進封裝的滲透率持續上升，在高階設計產品增加下，也消耗更多 ABF 載板產能，可抵消 PC 出貨疲軟的現況，帶動 ABF 供需缺口不斷擴大。

細分各應用，外資看好，三家業者積極調整產品結構，降低消費型 PC/Chromebook 出貨量，商用 PC 出貨量則增加，加上伺服器 / 資料中心需求延伸至第四季，還有下半年隨著網通主晶片缺料緩解，網通 / 400G 交換器訂單也暢旺。

此外，蘋果將陸續推新品，如 iPhone 14、MacBook Pro、AirPods、Apple Glass 與 AR 裝置等，三家業者將在未來 2 個月，開始大規模生產 iPhone 14 用的載板，包括搭載 RF、PMIC 與記憶體的 BT 載板預計 6 月起生產，SIP/AIP 用載板則預計 7 月起生產，因此認為三家業者未來數月營收將穩健提升。

外資預期，欣興第二季營收約 325 億元、季增 5%，第三、四季營收更將站穩 380 億元，南電第二季則約 145 億元，大致持平上季，下半年單季首度挑戰 200 億元大關，景碩第二季可望首穩百億元，下半年也較上半年成長。