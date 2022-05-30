〈台幣〉三大力道齊發威 狂飆2.06角作收為次強亞幣

新台幣兌美元今 (30) 日收在 29.144 元，強升 2.06 角，僅此韓元升值力道，成次強亞幣， 成交金額 14.42 億美元。主要是三大力道同時發威的效應，包括：國際美元回跌、出口商月底拋匯出籠、外資轉匯入並擴大買超台股。

新台幣兌美元今天開盤價為 29.34 元，隨後隨著台股大漲，呈現股匯雙升，新台幣最高升至 29.101 元、最低 29.380 元，熱錢狂湧下，短線將上看 29 元整數大關。

匯銀主管表示，國際美元指數 5 月上旬繼續上衝，月中來一度衝破 105，但隨著聯準會 (Fed) 25 日公布的月初利率決策會議紀錄顯示，並未展現更強硬的鷹派，促使美元反轉走跌，美元指數持續下探至 101，新台幣近期也跟著主要亞幣翻漲。

匯銀主管進一步表示，今年以來出口表現亮眼，廠商滿手美元等著拋匯， 尤其美元走勢說反轉就反轉， 月底拋匯作帳需求爆發，一舉推高新台幣挺進進逼 29.1 元價位。

外資買超力道擴大，台股今日開高走高，終場噴漲 344.4 點，收在 16610.62 點，不但收今日最高點， 在國際不確定因素淡化下，外資重新歸隊，今天續買 275.8 億元、為連二買，不但推升大盤明天 5 月底收月線可望力拚收紅，指數短線有機會攻堅 16763 點前高，外資買盤也力拱新台幣強升 。