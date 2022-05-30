台股反彈大漲逾300點 多頭氣勢要靠量加持

台股今 (30) 日受美股激勵，終場大漲 344 點，收在 16610.62 點，季線靠攏，法人認為，這波反彈維持多久要看成交量，若日均量回溫至 2500 億至 3000 億元附近，反應交投逐步熱絡，有助多方氣勢延續。

PGIM 保德信高成長基金經理人葉獻文表示，聯準會公布 5 月 FOMC 會議紀錄，並未展現更強硬的鷹派，促使美元回貶，同時外資匯入並擴大買超台股的效應之下，新台幣上週升勢強勁，站上一個多月以來新高，重返最強亞幣地位，讓台股與台幣呈現股匯雙漲態勢。

以類股表現來說，包括電子、金融、傳產指數齊揚，也讓三大類股全數站上月線之上，科技與傳產近期有望挑戰收復季線。

但葉獻文也說，市場雜音仍在，此時資金低檔回補主要仍以產業景氣、成長能見度高之產業為首選，以及優質高息股等，其中如成長趨勢上的半導體產業鏈、電子零組件，以及非壽險背景金融、受惠消費旅遊需求的航空，將成為資金回補的首要選擇。

安聯投信台股團隊表示，電子產業在供應鏈上持續看到終端需求放緩、庫存攀高等跡象，預期供應鏈庫存調整即將開始。

至於題材上，主要還是聚焦於市占率增加、產品規格提升、產品滲透率增加或單位產值增加等三大條件為主的族群或個股，主要包括了高速傳輸、晶圓代工、ABF、車用電子、伺服器及矽晶圓領域。